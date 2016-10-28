Home Hardware Hello Again, Apple presenta i nuovi MacBook

di Redazione 28/10/2016

Finalmente all'evento Hello Again Apple presenta i nuovi MacBook. Ecco che Apple finalmente arriva a presentare il nuovo universo MacBook. Erano mesi che si aspettava e non succedeva mai niente. Voci, spostamenti di date, illazioni, ma ora ci siamo. Hello Again, il nome dell'evento, finalmente ci svelerà qualche segreto importante. I laptop che si attendono di più sono sicuramente i MacBook Pro. Hanno una scocca più sottile, e complessivamente sono meno ingombranti. I formati disponibili sono il 13 e il 15 pollici. Dicono le indiscrezioni, in questo caso macOS Sierra, che il device avrà una barra touchscreen e Oled, al posto dei normali tasti funzione. Inoltre sembra ormai certa l'introduzione del TouchId. Ci saranno prese USB-C, ma questo lo si sapeva da tempo e non è una novità. Per quel che riguarda l'hardware in senso stretto, a disposizione ci sarà un super processore della Intel del tipo Skylake di ultima generazione. Per quel che riguarda la GPU Apple dovrebbe aver scelto l'architettura Polaris di AMD. Nella grande giornata, forse ci sarà anche il lancio di MacBook Air. Si sa poco in proposito, tuttavia si parla di un solo modello da 13 pollici, molto simile al MacBook senza ventole.

