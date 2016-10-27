Home Ultime dal web WhatsApp lancia le videochiamate per Android

di Redazione 27/10/2016

In arrivo anche si WhatsApp le videochiamate per i dispositivi Android. Con i suoi utenti attivi, oltre un miliardo, WhatsApp potrebbero surclassare il Duo di Google, l'app per videochiamate tra due utenti molto facile da usare. La novità sta nel fatto, infatti, che il servizio di messaggistica permetterà anche videochiamate agli utenti che utilizzano la versione beta per Android. Nella versione beta dell’app per chattare via web, infatti, le videochat sono già disponibili da qualche tempo. Dopo Messenger e Duo, dunque, adesso è la volta di Whatsapp che non solo si allinea alla concorrenza ma tenta anche un audace sorpasso. Iniziare una conversazione video con WhatsApp è facile e intuitivo: basta fare tap sull’icona della cornetta e selezionare la corrispondente opzione. Ovviamente, le videochiamate di WhatsApp sono ancora in fase di sperimentazione. Infatti, ancora si stanno eseguendo dei test. Uno dei tanti siti che sta provando la novità è The Next Web, che sta facendo videochiamate appoggiandosi a una rete Wi-Fi da 50 mega. In queste condizioni le immagini non sono chiarissime. Il livello di Duo di Google non è stato ancora equiparato. Questo servizio, come molti ricorderanno, non mostrava problemi già durante la sperimentazione anche con connessioni lente. Per provare in anteprima la nuova funzione di WhatsApp, i possessori di Android possono scaricare il file di installazione della versione beta dal sito apkmirror.com.

