Lista telefoni Symbian s60 v3 e v5
di Redazione
28/05/2011
Ecco la lista dei telefono con sistema Symbian versione s60 v3 e v5.
S60 v3:
PRE-FEATURE PACK 1 - OS 9.1:
3250
5500
E50
E60
E61
E61i
E62
E65
E70
N71
N73
N75
N77
N80
N91
N92
N93
N93i
FEATURE PACK 1 - OS 9.2:
5700
6110
6120
6121
6124
6290
E51
E63
E66
E71
E90
N76
N81
N81 8Gb
N82
N95
N95 8Gb
FEATURE PACK 2 - OS 9.3:
5320
5630 XpressMusic
5730 XpressMusic
E52
E55
E72
E75
N96
N78
N79
N85
N86
6210
6220
6700 Slide
6710 Navigator
6720 Classic
6730 Classic
6788
Lg:
LG KS10
LG KT610
Samsung:
Samsung SGH G810
Samsung SGH-I560
Samsung SGH-I550
Samsung SGH-I520
Samsung SGH-I450
Samsung SGH-I400
Samsung SGH-L870
Samsung Innov8 (SGH-I8510)
S60 v5:
PRE-FEATURE PACK 1 - OS 9.4:
Nokia:
5800 XpressMusic
N97
5530
5230
N97 mini
X6
Samsung:
Samsung OmniaHD (SGH-I8910)
Sony-Ericsson:
Satio
