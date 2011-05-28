Cambiare animazione all' avvio - Symbian s60 3rd

Dopo aver fatto l' hack al nostro telefono possiamo fare anche questo che risulta molto comodo e di un gradito effetto estetico in quanto ci permette di cambiare l' animazione all' avvio.



Istruzioni:



1)Disabilitiamo capsOff e apriamo X-Plore;

2)Andiamo in Z:/resource/apps;

3)Copiamo startup.mif e startup.r05 in C:/resource/apps, poi in questa directory premiamo 8 su startup.r05 per modificarlo con X-Plore;

4)Cerchiamo la riga 000050, troveremo "1c 5a 3a 5c 72". Cambiamo "5a" in "43" e vedremo che la lettera cambia in automatico (da Z: a C:);









5)Ora andiamo in C:/resource/apps e inseriamo il startup.mbm.



N.B.: Nè l' amministratore, nè il sito www.gigabitpc.com, nè il creatore della guida ci prendiamo qualche responsabilità in merito a guasti e/o brick della console. Seguendo e attuando questa guida lo fate a vostro rischio e pericolo escludendo noi da eventuali danni.