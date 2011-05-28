Guida Hack Nokia Symbian s60 3rd
28/05/2011
Se vogliamo installare dei programmi non certificati sul nostro cellulare con sistema operativo Symbian s60 3rd (Nokia N95, N95 8GB ecc) dobbiamo solo che effettuare l' hack, ovvero una modifica in grado di farci installare sopra quello che vogliamo. Una volta si poteva trovare un sito in rete che permetteva di creare certificati per questi programmi, ma già da tempo il sito ha chiuso i battenti. Comunque veniamo a noi, occorrerà solo questo archivio .rar.
Il pacchetto contiene tutti i programmi necessari per l' operazione, ovvero:
Istruzioni:
1)Portiamo la data del cellulare al 15-05-2007;
2)Installiamo Drakkarious;
3)Avviamo X-Plore, premiamo 0 e spuntiamo tutte 4 le caselle;
4)Teniamo premuto il tasto menù per accedere al task manager e torniamo sul menù, senza quindi chiudere X-Plore;
5)Avviamo HelloCarbide, clicchiamo su "options", "Menù1" e rispondiamo "yes";
6)Ritorniamo su X-Plore tenendo premuto il tasto menù ed estraiamo i due file, installserver.exe e CProfDriver_SISX.ldd, da C:hack.rar, spostiamoli ora in C:sys/bin;
7)Riavviamo il cellulare;
8)Da questo momento attiveremo capsOff per accedere alle cartelle del sistema e capsOn per rinasconderle.
Capire quale versione di Drakkarious usare:
Pre-FP1 devices:
-------------------
Nokia N77
Nokia E61i
Nokia E65
Nokia N93i
Nokia N91 8GB
Nokia E62
Nokia E50
Nokia 5500
Nokia N93
Nokia N73
Nokia N80
Nokia N71
Nokia N92
Nokia E70
Nokia E60
Nokia E61
Nokia 3250
FP1 devices:
---------------
Nokia 6124 classic
Nokia N82
Nokia N95-3 NAM
Nokia E51
Nokia N95 8GB
Nokia N81
Nokia N81 8GB
Nokia 6121 classic
Nokia 6120 classic
Nokia 5700 XpressMusic
Nokia 6110 Navigator
Nokia E90 Communicator
Nokia N76
Nokia 6290
Nokia N95
FP2 devices
-------------
Nokia 5320 XpressMusic
Nokia N78
Nokia N96
Nokia 6210 Navigator
Nokia 6220 classic
N.B.: Nè l' amministratore, nè il sito www.gigabitpc.com, nè il creatore della guida ci prendiamo qualche responsabilità in merito a guasti e/o brick della console. Seguendo e attuando questa guida lo fate a vostro rischio e pericolo escludendo noi da eventuali danni.
N.B.: Nè l' amministratore, nè il sito www.gigabitpc.com, nè il creatore della guida ci prendiamo qualche responsabilità in merito a guasti e/o brick della console. Seguendo e attuando questa guida lo fate a vostro rischio e pericolo escludendo noi da eventuali danni.
