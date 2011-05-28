Lockheed-Martin colpita dagli hacker

La società produttrice di armi, veivoli e vari armamenti per il dipartimento della Difesa americana ha lamentato un attacco sulla propria rete di server, l' azienda è una delle più grandi fornitrici americane. Sarebbe stata sfrutatta una falla nella sicurezza.





La società, comunque, fa sapere, che gli attacchi a grandi marchi e aziende sono ormai quotidiani e quindi bisogna essere sempre pronti a fronteggiarli, tenendo molti dati al sicuro magari non connessi alla rete.





