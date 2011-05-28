Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Lockheed-Martin colpita dagli hacker

Redazione Avatar

di Redazione

28/05/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

La società produttrice di armi, veivoli e vari armamenti per il dipartimento della Difesa americana ha lamentato un attacco sulla propria rete di server, l' azienda è una delle più grandi fornitrici americane. Sarebbe stata sfrutatta una falla nella sicurezza.


La società, comunque, fa sapere, che gli attacchi a grandi marchi e aziende sono ormai quotidiani e quindi bisogna essere sempre pronti a fronteggiarli, tenendo molti dati al sicuro magari non connessi alla rete.


Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Guida Hack Nokia Symbian s60 3rd

Articolo Successivo

Cosa sono le rom?

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

09/10/2022

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

09/10/2022

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

05/10/2022