Lista repository Nokia N900

Nome catalogo: Aggiornamenti software di sistema

Indirizzo web: https://downloads.maemo.nokia.com/fremantle/ssu/mr0/

Distribuzione: ./

Componenti:

Nome catalogo: Applicazioni Nokia

Indirizzo web: https://downloads.maemo.nokia.com/fremantle/ssu/apps/

Distribuzione: ./

Componenti:

Nome catalogo: Ovi

Indirizzo web: https://downloads.maemo.nokia.com/fremantle/ovi/

Distribuzione: ./

Componenti:

Nome catalogo: Maemo Extras

Indirizzo web: http://repository.maemo.org/extras/

Distribuzione: fremantle

Componenti: free non-free

Contiene pacchetti testati e verificati da maemo.org. I file contenuti in questa repository sono “optizzati” pertanto andranno a installarsi nella partizione /opt.

Nome catalogo: Maemo Testing

Indirizzo web: http://repository.maemo.org/extras-testing/

Distribuzione: fremantle

Componenti: free non-free

Contiene pacchetti ancora in fase di test. I file contenuti in questa repository non sono “optizzati” pertanto andranno a installarsi in rootfs anziché nella partizione /opt.

Nome catalogo: Maemo Devel

Indirizzo web: http://repository.maemo.org/extras-devel/

Distribuzione: fremantle

Componenti: free non-free

Contiene pacchetti ancora in fase di sviluppo. I file contenuti in questa repository non sono “optizzati” pertanto andranno a installarsi in rootfs anziché nella partizione /opt. L’utilizzo di questa repository è consigliata a utenti esperti o a sviluppatori.

Server Mirror per le repository di maemo.org

Le seguenti repository risiedono in server mirror e contengono gli stessi pacchetti di installazione presenti nei server maemo.org. Sono da utilizzare qualora le repository ufficiali (Maemo Extras, Maemo Testing, Maemo Devel) fossero offline o per qualche motivo irraggiungibili.

# Extras

Indirizzo web: http://espejo.freemoe.org/repository.maemo.org/extras/

Distribuzione: fremantle

Componenti: free

# Extras Testing

Indirizzo web: http://espejo.freemoe.org/repository.maemo.org/extras-testing/

Distribuzione: fremantle

Componenti: free

# Extras Development

Indirizzo web: http://espejo.freemoe.org/repository.maemo.org/extras-devel/

Distribuzione: fremantle

Componenti: free

Nome catalogo: Mozilla

Indirizzo web: ftp://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/mobile

Distribuzione: chinook

Componenti: release

Contiene il pacchetto di installazione del browser web Firefox.

Nome catalogo: Sygic

Indirizzo Web: http://repository.sygic.com/maemo/

Distribuzione: fremantle

Componenti: non-free

Contiene i pacchetti di installazione e le mappe relativi al Navigatore satellitare Sygic.

Nome catalogo: Maemo Nintendo Emulators

Indirizzo Web: http://b-man.xceleo.org/repo/maemo-nintendo-emulators/

Distribuzione: fremantle

Componenti: main

Contiene i pacchetti di installazione relativi agli emulatori Nintendo.

Nome catalogo: aMSN

Indirizzo web: http://www.amsn-project.net/maemo

Distribuzione: fremantle

Componenti: amsn tcltk

Contiene il pacchetto di installazione del client aMSN.

Nome catalogo: My-Maemo.com

Indirizzo web: http://My-Maemo.com/repository/

Distribuzione: fremantle

Componenti: user

Contiene pacchetti sviluppati per le precedenti versioni di Maemo, funzionanti anche su N900 che è dotato di Maemo 5. I file contenuti in questa repository sono stati testati dal team di My-Maemo.com. Non sono “optizzati” pertanto andranno a installarsi in rootfs anziché nella partizione /opt.