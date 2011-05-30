Lista repository Nokia N900
di Redazione
30/05/2011
Nome catalogo: Aggiornamenti software di sistema
Indirizzo web: https://downloads.maemo.nokia.com/fremantle/ssu/mr0/
Distribuzione: ./
Componenti:
Nome catalogo: Applicazioni Nokia
Indirizzo web: https://downloads.maemo.nokia.com/fremantle/ssu/apps/
Distribuzione: ./
Componenti:
Nome catalogo: Ovi
Indirizzo web: https://downloads.maemo.nokia.com/fremantle/ovi/
Distribuzione: ./
Componenti:
Nome catalogo: Maemo Extras
Indirizzo web: http://repository.maemo.org/extras/
Distribuzione: fremantle
Componenti: free non-free
Contiene pacchetti testati e verificati da maemo.org. I file contenuti in questa repository sono “optizzati” pertanto andranno a installarsi nella partizione /opt.
Nome catalogo: Maemo Testing
Indirizzo web: http://repository.maemo.org/extras-testing/
Distribuzione: fremantle
Componenti: free non-free
Contiene pacchetti ancora in fase di test. I file contenuti in questa repository non sono “optizzati” pertanto andranno a installarsi in rootfs anziché nella partizione /opt.
Nome catalogo: Maemo Devel
Indirizzo web: http://repository.maemo.org/extras-devel/
Distribuzione: fremantle
Componenti: free non-free
Contiene pacchetti ancora in fase di sviluppo. I file contenuti in questa repository non sono “optizzati” pertanto andranno a installarsi in rootfs anziché nella partizione /opt. L’utilizzo di questa repository è consigliata a utenti esperti o a sviluppatori.
Server Mirror per le repository di maemo.org
Le seguenti repository risiedono in server mirror e contengono gli stessi pacchetti di installazione presenti nei server maemo.org. Sono da utilizzare qualora le repository ufficiali (Maemo Extras, Maemo Testing, Maemo Devel) fossero offline o per qualche motivo irraggiungibili.
# Extras
Indirizzo web: http://espejo.freemoe.org/repository.maemo.org/extras/
Distribuzione: fremantle
Componenti: free
# Extras Testing
Indirizzo web: http://espejo.freemoe.org/repository.maemo.org/extras-testing/
Distribuzione: fremantle
Componenti: free
# Extras Development
Indirizzo web: http://espejo.freemoe.org/repository.maemo.org/extras-devel/
Distribuzione: fremantle
Componenti: free
Nome catalogo: Mozilla
Indirizzo web: ftp://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/mobile
Distribuzione: chinook
Componenti: release
Contiene il pacchetto di installazione del browser web Firefox.
Nome catalogo: Sygic
Indirizzo Web: http://repository.sygic.com/maemo/
Distribuzione: fremantle
Componenti: non-free
Contiene i pacchetti di installazione e le mappe relativi al Navigatore satellitare Sygic.
Nome catalogo: Maemo Nintendo Emulators
Indirizzo Web: http://b-man.xceleo.org/repo/maemo-nintendo-emulators/
Distribuzione: fremantle
Componenti: main
Contiene i pacchetti di installazione relativi agli emulatori Nintendo.
Nome catalogo: aMSN
Indirizzo web: http://www.amsn-project.net/maemo
Distribuzione: fremantle
Componenti: amsn tcltk
Contiene il pacchetto di installazione del client aMSN.
Nome catalogo: My-Maemo.com
Indirizzo web: http://My-Maemo.com/repository/
Distribuzione: fremantle
Componenti: user
Contiene pacchetti sviluppati per le precedenti versioni di Maemo, funzionanti anche su N900 che è dotato di Maemo 5. I file contenuti in questa repository sono stati testati dal team di My-Maemo.com. Non sono “optizzati” pertanto andranno a installarsi in rootfs anziché nella partizione /opt.
