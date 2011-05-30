Loading...

Fix per MicroB

30/05/2011

Ecco alcuni settaggi per migliorare la velocità del browser MicroB del Nokia N900. Digitiamo nella barra degli indirizzi about:config e poi cerchiamo le seguenti stringhe assegnandoli il valore indicato:

- browser.sessionhistory.max_entries (0)
- browser.sessionhistory.max_total_viewers (0)
- network.http.pipelining (true)
- network.http.pipelining.maxrequests (8)
- browser.cache.memory.enable (false)

Riavviamo il browser.
