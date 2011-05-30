Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Migliorare visione film Megavideo Nokia N900

Redazione Avatar

di Redazione

30/05/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Per migliorare la visione dei filmati su Megavideo nel Nokia N900 si può usare il software KMPlayer come descritto qui.

Sul computer:
1)Scaricate e installare il browser Firefox, aggiungete questo componente aggiuntivo;
2)Aprite la pagina Megavideo del filmato e iniziate a scaricarlo con il componente, nella finestra dei download andate con il mouse sopra al file, click destro e "copia indirizzo di origine";
3)Copiate il link in un file di testo .txt e trasferitelo nel Nokia N900;
4)Con Gestione File aprite il .txt, evidenziate il testo e premete Ctrl+C per copiarlo tutto;
5)Avviate KMPlayer e selezionate il player da usare nella barra superiore;
6)Cliccate sulla tenda bianca in basso e premete Ctrl+V per copiare il link, attendete il buffering e partirà il video.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Cambiare splashscreen di shutdown Nokia N900

Articolo Successivo

Fix per MicroB

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

09/10/2022

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

09/10/2022

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

05/10/2022