Migliorare visione film Megavideo Nokia N900
di Redazione
30/05/2011
Per migliorare la visione dei filmati su Megavideo nel Nokia N900 si può usare il software KMPlayer come descritto qui.
Sul computer:
1)Scaricate e installare il browser Firefox, aggiungete questo componente aggiuntivo;
2)Aprite la pagina Megavideo del filmato e iniziate a scaricarlo con il componente, nella finestra dei download andate con il mouse sopra al file, click destro e "copia indirizzo di origine";
3)Copiate il link in un file di testo .txt e trasferitelo nel Nokia N900;
4)Con Gestione File aprite il .txt, evidenziate il testo e premete Ctrl+C per copiarlo tutto;
5)Avviate KMPlayer e selezionate il player da usare nella barra superiore;
6)Cliccate sulla tenda bianca in basso e premete Ctrl+V per copiare il link, attendete il buffering e partirà il video.
