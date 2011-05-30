Abilitare il riavvia nel Nokia N900

Se premiamo il pulsante d' accensione del telefono vedremo una serie di voci, tra cui "Spegni", "Telefono" ecc. C' è anche la possiblità però di attivare la voce "Riavvia", per riavviare appunto il terminale.



Requisiti:

-Midnight Commander

-rootsh (installabile dai repository extra)

-Sapere che i commenti in alcuni file vengono indicati con <!-- all' inizio e --> alla fine



Istruzioni:

1)Entriamo in X-Terminal, digitiamo "root" e poi "mc" per avviare Midnight Commaner;

2)Tramite l' ausilio delle frecce andate su /ect/systemui/ e selezionate systemui.xml;

3)Scorrete fino a /etc e premete invio per entrare, stessa cosa andando su /systemui;

4)Selezionate syst~.xml e con il pennino premete il 4Cambia sotto;

5)Cancellate i simboli di inizio e fine commento (descritti sopra) e riscriveteli nella sezione di "Soft poweroff" in modo che venga commentata quella;

6)Cambiate la scritta Reboot con Riavvia per avere la voce in italiano;

7)Spegnere e accendere il telefono per avere la voce Riavvia attivata.



N.B.: Nè l' amministratore, nè il sito www.gigabitpc.com, nè il creatore della guida ci prendiamo qualche responsabilità in merito a guasti e/o brick della console. Seguendo e attuando questa guida lo fate a vostro rischio e pericolo escludendo noi da eventuali danni.