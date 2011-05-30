Abilitare il riavvia nel Nokia N900
di Redazione
30/05/2011
Se premiamo il pulsante d' accensione del telefono vedremo una serie di voci, tra cui "Spegni", "Telefono" ecc. C' è anche la possiblità però di attivare la voce "Riavvia", per riavviare appunto il terminale.
Requisiti:
-Midnight Commander
-rootsh (installabile dai repository extra)
-Sapere che i commenti in alcuni file vengono indicati con <!-- all' inizio e --> alla fine
Istruzioni:
1)Entriamo in X-Terminal, digitiamo "root" e poi "mc" per avviare Midnight Commaner;
2)Tramite l' ausilio delle frecce andate su /ect/systemui/ e selezionate systemui.xml;
3)Scorrete fino a /etc e premete invio per entrare, stessa cosa andando su /systemui;
4)Selezionate syst~.xml e con il pennino premete il 4Cambia sotto;
5)Cancellate i simboli di inizio e fine commento (descritti sopra) e riscriveteli nella sezione di "Soft poweroff" in modo che venga commentata quella;
6)Cambiate la scritta Reboot con Riavvia per avere la voce in italiano;
7)Spegnere e accendere il telefono per avere la voce Riavvia attivata.
N.B.: Nè l' amministratore, nè il sito www.gigabitpc.com, nè il creatore della guida ci prendiamo qualche responsabilità in merito a guasti e/o brick della console. Seguendo e attuando questa guida lo fate a vostro rischio e pericolo escludendo noi da eventuali danni.
Articolo Precedente
Lista repository Nokia N900
Articolo Successivo
Ripristinare Nokia N900
Redazione