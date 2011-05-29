Ripristinare Nokia N900
29/05/2011
Ecco come ripristinare il nostro Nokia N900 in caso di brick o altri incidenti. Requisiti:
- Batteria carica almeno al 45%;
- maemo flesher 3.5;
- Maemo 5 Global release for Nokia N900 (inserite il vostro product code che trovate sul telefono sotto la batteria e poi accettate);
- Vanilla version of the eMMC content for Nokia N900 (inserite il vostro product code che trovate sul telefono sotto la batteria e poi accettate).
- Installa maemo-flesher 3.5 senza cambiarlo di directory e sposta i due file .bin scaricati nel percorso C:/Program Files/maemo/flasher-3.5/
- Chiudi tutte le cartelle, apri Start e digita "cmd" (senza apici) e dai invio
- All' apertura del prompt dei comandi fai copia incolla di questo:
- Tenendo premuto il tasto u, con la tastiera aperta quindi, collega il telefono con il pc tramite il cavo usb e appena appare la scritta Nokia senza luce e l' icona usb nell' angolo rilascia il tasto
- Ora da Start->Tutti i programmi->Maemo->Maemo Flasher 3.5 apri la finestra di dos (prompt dei comandi) e digita:
