Ripristinare Nokia N900

Installa maemo-flesher 3.5 senza cambiarlo di directory e sposta i due file .bin scaricati nel percorso C:/Program Files/maemo/flasher-3.5/ Chiudi tutte le cartelle, apri Start e digita "cmd" (senza apici) e dai invio All' apertura del prompt dei comandi fai copia incolla di questo:

Tenendo premuto il tasto u, con la tastiera aperta quindi, collega il telefono con il pc tramite il cavo usb e appena appare la scritta Nokia senza luce e l' icona usb nell' angolo rilascia il tasto Ora da Start->Tutti i programmi->Maemo->Maemo Flasher 3.5 apri la finestra di dos (prompt dei comandi) e digita:

Ecco come ripristinare il nostro Nokia N900 in caso di brick o altri incidenti.cd "c:Program Filesmaemoflasher-3.5"flasher-3.5.exe -F RX-51_2009SE_1.2009.42-11_PR_COMBINED_MR0_ARM.bin -f –R Attento!! La stringa deve corrispondere al file che hai scaricato quindi eventualmente, se hai scaricato una versione più recente dalla pagina prima, cambia il nome del file nella stringa. Poi attendi la fine del procedimento e scollega il cavo usb.flasher-3.5.exe -F RX-51_2009SE_1.2009.41-1.VANILLA_PR_EMMC_MR0_ARM.bin -f -R Attento!! La stringa deve corrispondere al file che hai scaricato quindi eventualmente, se hai scaricato una versione più recente dalla pagina prima, cambia il nome del file nella stringa. Poi attendi la fine del procedimento e scollega il cavo usb. NOTA: nel secondo procedimento verranno installati anche alcuni file .mp3, immagini di sfondo e video. N.B.: Nè l' amministratore, nè il sito www.gigabitpc.com, nè il creatore della guida ci prendiamo qualche responsabilità in merito a guasti e/o brick della console. Seguendo e attuando questa guida lo fate a vostro rischio e pericolo escludendo noi da eventuali danni.