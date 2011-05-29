Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Ripristinare Nokia N900

Redazione Avatar

di Redazione

29/05/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Ecco come ripristinare il nostro Nokia N900 in caso di brick o altri incidenti. Requisiti: Istruzioni:
  1. Installa maemo-flesher 3.5 senza cambiarlo di directory e sposta i due file .bin scaricati nel percorso C:/Program Files/maemo/flasher-3.5/
  2. Chiudi tutte le cartelle, apri Start e digita "cmd" (senza apici) e dai invio
  3. All' apertura del prompt dei comandi fai copia incolla di questo:
cd "c:Program Filesmaemoflasher-3.5" Per reinstallare il firmware
  1. Tenendo premuto il tasto u, con la tastiera aperta quindi, collega il telefono con il pc tramite il cavo usb e appena appare la scritta Nokia senza luce e l' icona usb nell' angolo rilascia il tasto
  2. Ora da Start->Tutti i programmi->Maemo->Maemo Flasher 3.5 apri la finestra di dos (prompt dei comandi) e digita:
flasher-3.5.exe -F RX-51_2009SE_1.2009.42-11_PR_COMBINED_MR0_ARM.bin -f –R Attento!! La stringa deve corrispondere al file che hai scaricato quindi eventualmente, se hai scaricato una versione più recente dalla pagina prima, cambia il nome del file nella stringa. Poi attendi la fine del procedimento e scollega il cavo usb. Per formattare completamente il telefono
  1. Tenendo premuto il tasto u, con la tastiera aperta quindi, collega il telefono con il pc tramite il cavo usb e appena appare la scritta Nokia senza luce e l' icona usb nell' angolo rilascia il tasto
  2. Ora da Start->Tutti i programmi->Maemo->Maemo Flasher 3.5 apri la finestra di dos (prompt dei comandi) e digita:
flasher-3.5.exe -F RX-51_2009SE_1.2009.41-1.VANILLA_PR_EMMC_MR0_ARM.bin -f -R Attento!! La stringa deve corrispondere al file che hai scaricato quindi eventualmente, se hai scaricato una versione più recente dalla pagina prima, cambia il nome del file nella stringa. Poi attendi la fine del procedimento e scollega il cavo usb. NOTA: nel secondo procedimento verranno installati anche alcuni file .mp3, immagini di sfondo e video. N.B.: Nè l' amministratore, nè il sito www.gigabitpc.com, nè il creatore della guida ci prendiamo qualche responsabilità in merito a guasti e/o brick della console. Seguendo e attuando questa guida lo fate a vostro rischio e pericolo escludendo noi da eventuali danni.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Abilitare il riavvia nel Nokia N900

Articolo Successivo

WebOS Games Manager su Nokia N900

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Come organizzare un evento, consigli pratici per una riuscita perfetta

Come organizzare un evento, consigli pratici per una riuscita perfetta

19/09/2025

Come usare Instagram per promuovere la tua attività online?

Come usare Instagram per promuovere la tua attività online?

23/06/2023

Il boom di editor grafici di foto e video

Il boom di editor grafici di foto e video

04/05/2023