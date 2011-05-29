Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

WebOS Games Manager su Nokia N900

Redazione Avatar

di Redazione

29/05/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
WebOS Games Manager è un utile programma per installare e/o disinstallare in maniera semplice ed automatica i giochi ipk.

Changelog:
  • Installazione/rimozione con un solo click
  • Applicazione automatica di tutti gli hacks
  • Nessun cambiamento all’interno delle directory di sistema
  • Nessuna richiesta di root
  • Giochi installati nella partizione da 32Gb
  • Backup/Ripristino dei giochi (compresi i salvataggi)
  • Altro..
Istruzioni:
WebOS Games Manager (wgames) è scaricabile dal Gestore Pacchetti tramite i repository Extras-devel.
Per installarlo o diamo queste stringhe dal terminale:

root
apt-get wgames

oppure andiamo nel Gestore Applicazioni.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Ripristinare Nokia N900

Articolo Successivo

Nokia 2330 Classic RM-512 AMERICAS

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

09/10/2022

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

09/10/2022

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

05/10/2022