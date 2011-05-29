WebOS Games Manager su Nokia N900
di Redazione
29/05/2011
WebOS Games Manager è un utile programma per installare e/o disinstallare in maniera semplice ed automatica i giochi ipk.
Changelog:
WebOS Games Manager (wgames) è scaricabile dal Gestore Pacchetti tramite i repository Extras-devel.
Per installarlo o diamo queste stringhe dal terminale:
root
apt-get wgames
oppure andiamo nel Gestore Applicazioni.
- Installazione/rimozione con un solo click
- Applicazione automatica di tutti gli hacks
- Nessun cambiamento all’interno delle directory di sistema
- Nessuna richiesta di root
- Giochi installati nella partizione da 32Gb
- Backup/Ripristino dei giochi (compresi i salvataggi)
- Altro..
