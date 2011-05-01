Lista client FTP

Ecco delle recensioni dei migliori client ftp disponibili gratuitamente :





Fornisce accesso online sia per l’FTP, sia per l’Email. Con ftplive, in pratica, è possibile, da una parte accedere ai propri file, sia controllare la propria posta. Tutto da un unico sito.

Supporta tutti i maggiori protocolli di trasferimento file, come FTP/S, SFTP e WebDAV/S. Disponibile sia come applicazione web (si lancia da questo link), sia come software da scaricare e installare in locale.

Naviga nel tuo server, carica file, spostali, copiali, modificali grazie all’editor WYSIWYG integrato.

Disponibile anche in italiano, SurFtp afferma di essere il servizio più usato nel suo genere, nonché più veloce e sicuro mezzo per accedere al proprio sito dal proprio browser via FTP.