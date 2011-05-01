Loading...

Lista client FTP

01/05/2011

Ecco delle recensioni dei migliori client ftp disponibili gratuitamente :

ftplive

Il logo di ftp live

Fornisce accesso online sia per l’FTP, sia per l’Email. Con ftplive, in pratica, è possibile, da una parte accedere ai propri file, sia controllare la propria posta. Tutto da un unico sito.

 

anyclient

Il logo di Anyclient

Supporta tutti i maggiori protocolli di trasferimento file, come FTP/S, SFTP e WebDAV/S. Disponibile sia come applicazione web (si lancia da questo link), sia come software da scaricare e installare in locale.

 

net2ftp

Il logo di net2ftp

Naviga nel tuo server, carica file, spostali, copiali, modificali grazie all’editor WYSIWYG integrato.


surftp

Surftp.com logo

Disponibile anche in italiano, SurFtp afferma di essere il servizio più usato nel suo genere, nonché più veloce e sicuro mezzo per accedere al proprio sito dal proprio browser via FTP.

