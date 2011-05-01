Home News Form domande Visual Basic Script

Form domande Visual Basic Script

di Redazione 01/05/2011

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Provate a copiare questo codice in un blocco note :



dim risp

risp = msgbox("Ti piace il sito?",vbQuestion + vbYesNo)

if risp = vbYes Then msgbox ("Grazie!") else msgbox ("Peccato, facci sapere perchè")



e salvate con estensione .vbs (ad esempio script.vbs) e aprite. Vedrete che si tratta di uno script davvero bello.

In pratica il form espone la domanda "Ti piace il sito?" e in base alla scelta (Sì o No) da la risposta. Per personalizzarlo basta che cambiate le frasi all' interno.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp