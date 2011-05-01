Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Form domande Visual Basic Script

Redazione Avatar

di Redazione

01/05/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Provate a copiare questo codice in un blocco note :

dim risp
risp = msgbox("Ti piace il sito?",vbQuestion + vbYesNo)
if risp = vbYes Then msgbox ("Grazie!") else msgbox ("Peccato, facci sapere perchè")

e salvate con estensione .vbs (ad esempio script.vbs) e aprite. Vedrete che si tratta di uno script davvero bello.
In pratica il form espone la domanda "Ti piace il sito?" e in base alla scelta (Sì o No) da la risposta. Per personalizzarlo basta che cambiate le frasi all' interno.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Spammer Bot in Visual Basic

Articolo Successivo

Lista client FTP

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

09/10/2022

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

09/10/2022

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

05/10/2022