Form domande Visual Basic Script
di Redazione
01/05/2011
Provate a copiare questo codice in un blocco note :
dim risp
risp = msgbox("Ti piace il sito?",vbQuestion + vbYesNo)
if risp = vbYes Then msgbox ("Grazie!") else msgbox ("Peccato, facci sapere perchè")
e salvate con estensione .vbs (ad esempio script.vbs) e aprite. Vedrete che si tratta di uno script davvero bello.
In pratica il form espone la domanda "Ti piace il sito?" e in base alla scelta (Sì o No) da la risposta. Per personalizzarlo basta che cambiate le frasi all' interno.
