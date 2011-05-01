Loading...

Spammer Bot in Visual Basic

01/05/2011

Prima di tutto preparate 3 pulsanti,un timer e 2 textbox. Il primo pulsante sarà per avviare lo spammer, il secondo per stopparlo e il terzo per fermarlo.
La prima textbox è per il messaggio che ripeterà lo spammer quindi allargatela quanto vi va, invece la seconda basta allungarla di poco perchè serve solo per gli intervalli.

Ora la programmazione. Fate doppio click sul primo pulsante e digitate:

Timer1.Interval = TextBox2.Text
Timer1.Enabled = True

Poi doppio click sul secondo pulsante e scrivete:

Timer1.Interval = TextBox2.Text
Timer1.Enabled = False

Adesso doppio click sul timer1:

SendKeys.Send(TextBox1.Text)
SendKeys.Send("{ENTER}")

Ora doppio click sul terzo pulsante e scrivete:

End
