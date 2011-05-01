Loading...

phpinfo

01/05/2011

Questo comando è spesso utilizzato per conoscere le informazioni della versione Php dov' è risieduto (ad esempio sul server). Può essere personalizzato con molte costanti, ovvero :

Nome (constant)ValoreDescrizione
INFO_GENERAL 1 La linea di configurazione, php.ini luogo, data di compila, Web Server, sistema e altro.
INFO_CREDITS 2 PHP 4 Credits. Vedere anche phpcredits().
INFO_CONFIGURATION 4 Impostazioni correnti e di base delle opzioni PHP. Vedere anche ini_get().
INFO_MODULES 8 Moduli caricati e le loro impostazioni. Vedere anche get_loaded_modules().
INFO_ENVIRONMENT 16 Variabili d'ambiente disponibili in $_ENV.
INFO_VARIABLES 32 Visualizza tutte le variabili predefinite da EGPCS (Environment, GET, POST, Cookie, Server).
INFO_LICENSE 64 Informazioni sulla licenza di PHP. Vedere anche faq sulla licenza.
INFO_ALL -1 Visualizza tutto quanto descritto. Questo è il valore dei default.

Ecco un esempio :

<?php
phpinfo();
?>

Infatti salvando queste righe di codice in un file .php e avviandolo dal browser avrete a disposizione tutte le informazioni del php sul sistema.
