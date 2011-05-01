phpinfo
di Redazione
01/05/2011
Questo comando è spesso utilizzato per conoscere le informazioni della versione Php dov' è risieduto (ad esempio sul server). Può essere personalizzato con molte costanti, ovvero :
Ecco un esempio :
<?php
phpinfo();
?>
Infatti salvando queste righe di codice in un file .php e avviandolo dal browser avrete a disposizione tutte le informazioni del php sul sistema.
|Nome (constant)
|Valore
|Descrizione
|INFO_GENERAL
|1
|La linea di configurazione, php.ini luogo, data di compila, Web Server, sistema e altro.
|INFO_CREDITS
|2
|PHP 4 Credits. Vedere anche phpcredits().
|INFO_CONFIGURATION
|4
|Impostazioni correnti e di base delle opzioni PHP. Vedere anche ini_get().
|INFO_MODULES
|8
|Moduli caricati e le loro impostazioni. Vedere anche get_loaded_modules().
|INFO_ENVIRONMENT
|16
|Variabili d'ambiente disponibili in $_ENV.
|INFO_VARIABLES
|32
|Visualizza tutte le variabili predefinite da EGPCS (Environment, GET, POST, Cookie, Server).
|INFO_LICENSE
|64
|Informazioni sulla licenza di PHP. Vedere anche faq sulla licenza.
|INFO_ALL
|-1
|Visualizza tutto quanto descritto. Questo è il valore dei default.
