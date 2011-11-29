Lenovo ed il suo nuovo dispositivo

È difficile chiamare dispositivi da 5 pollici come quello che vedete nell'immagine: "telefono" o "tablet". Qualsiasi nome preferiate, Lenovo sta lavorando a quel congegno. Sfortunatamente non ci sono ancora molti dettagli oltre alle foto pubblicate da Engadget. Tra le informazioni che possono essere tratte dalle immagini, troviamo una porta HDMI, fotocamera frontale, un bottone montato a lato e tre bottoni capacitivi sotto lo schermo. Probabilmente si tratta di un dispositivo Gingerbread. Il telefono presenta anche un pannello posteriore coperto da quell'ombra arancione ed elegante che Lenovo ha usato sul suo Ultrabook IdeaPad U300S. Riguardo il display da 5 pollici, questo è stato utilizzato solo per Dell Streak. HTC non è sfuggita a schermi enormi con i suoi nuovi dispositivi HTC Titan e Sensation XL. Ma alla fine la differenza di qualche pollice può davvero fare la differenza? Non molto. Dell Streak 5 e HTC Titan sono praticamente della stessa misura. Probabilmente in futuro cominceremo a vedere sempre di più telefoni con schermi da 5 pollici.