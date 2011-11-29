Loading...

Droid 4 in uscita l'8 dicembre

Redazione Avatar

di Redazione

29/11/2011

Tutti coloro che hanno intenzione di prendere un nuovo Android Phone avranno un'altra opzione oltre a Samsung Galaxy Nexus. Verizon rilascerà Motorola Droid 4  e, secondo gli ultimi rumor, uscirà nello stesso giorno. Giovedì 8 Dicembre, Big Red offrirà sia Ice Cream Sandwich che l'ultimo dispositivo con tastiera QWERTY di Motorola. Le prima immagini di Droid 4 sono trapelate la fine del mese scorso, con lo stile di Droid RAZR e con una tastiera illuminata. Non è stato fatto ancora nessun annuncio ufficiale su Droid 4 e le informazioni sull'hardware sono ancora scarse. È probabile che il processore sia da 1,2 GHZ come quello usato da motorala su RAZR.  Droid 4 offre anche il supporto LTE e MotoACTV, con Android 2.3.5. Se siete alla ricerca della più recente versione Android, potreste prendere in considerazione il nuovo Nexus. Droid 4 ha una porta HDMI a differenza di Galaxy Nexus.
