Rubate informazioni su iPad 3, iPhone 5 e il nuovo MacBook Pro

28/11/2011

Una fonte interna sostiene di avere uno scoop su tre delle maggiori uscite Apple: il prossimo iPad, iPhone e MacBook Pro. Ascoli Bari Streaming La fonte dice che il prossimo iPad sarà più spesso di Ipad 2, ma sarà aggiunta una risoluzione più alta per il retina display. Iphone 5 (o Iphone 6) sarà lanciato la prossima estate con il retro in alluminio e u display da 4 pollici. Finalmente, il supposta fonte interna ha detto che Apple rilascerà un MacBoo Pro più sottile il prossimo anno. L'iPad 3 avrà uno spessore di 0,7 mm in più rispetto ad iPad 2, ma potrebbe essere più sottile di circa 4 millimetri del primo. Una nuova versione di un prodotto Apple che è più spesso del suo predecessore non si è mai sentito, ma potrebbe avere senso.  I dettagli supposto per iPhone potrebbero avere senso. Un display di 4 pollici restringerebbe il divario tra Iphone e i telefoni Android e non c'è nessun motivo per cui non mettere un retro in alluminio. Quanto ad un MacBook Pro più sottile? Questa è il meno discutibile delle notizie e apparirà quasi sicuramente l'anno prossimo. Come sempre, vogliamo ricordarvi di prendere queste parole con le pinze.
