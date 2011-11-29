Kyobo e Qualcomm Mirasol insieme per un nuovo ereader

1 miliardo di dollari è molto denaro da spendere per un prodotto che non verrà mai messo sul mercato e Qualcomm ha finalmente utilizzato il suo Mirasol display color e-Ink in un prodotto commerciale: l'ereader Kyobo. I display Mirasol promettono il meglio di entrambi i mondi: efficienza di energia e un testo ultra pulito in bianco e nero come quelli trovati su Kindle e Nook, il tutto combinato con l'insieme di colori che puoi trovare sui tradizionali tablet come iPad o Kindle Fire. Finora, sfortunatamente, nessun dispositivo ha mai trovato il suo modo per essere venduto insieme ad un Mirasol display. Circa due anni fa, Qualcomm annunciò che un Mirasol color ereader sarebbe stato rilasciato nel Natale 2010. Due anni dopo quell'annuncio, il tablet di Kyobo è stato messo in vendita in Corea. Il Kyobo ereader vale circa 310 dollari. Utilizza un processore Qualcomm Snapdragon da 1GHz e ha un display touchscreen a colori da 5,7 pollici con una risoluzione di 1024x768 pixel. Il software utilizzato è Android 2.3. Solo più di 300 dollari per un tablet a colori con una batteria che durerà per settimane non sembra poi così male, ma sarà davvero così? Questa durata è possibile solo con una luminosità ridotta e 30 minuti per giorno di uso, quindi stiamo parlando di 7-10 ore di attività effettiva. Sono comunque dei buoni segni e finalmente qualcuno ha deciso di installare un display Mirasol su un tablet. Se i produttori gradiranno l'utilizzo, può darsi che il prossimo Kindle Fire da 8,9 pollici potrebbe montare lo stesso display.