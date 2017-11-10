Le migliori cuffie del 2017
10/11/2017
Secondo un recente sondaggio il 53% delle persone, che siano semplici utilizzatori di smartphone, amanti della musica o appassionati gamers, possiede dalle due alle tre coppie di cuffie o auricolari. Per molti, sempre secondo un recente sondaggio, le cuffie sono diventate quello che un tempo era l’orologio al polso, possono essere utilizzate per ascoltare musica, in modalità wireless per inviare mesaggi, leggere testi, ma in questo articolo proviamo a valutare le migliori cuffie del 2017.
Grado GR10 le migliori in assolutoPartiamo da un modello top di punta di auricolari, praticamente la “cadillac” delle cuffie auricolari, il modello Grado GR10, vengono definite il meglio del meglio e riescono a riprodurre un brano musicale come non avete mai ascoltato, separazione del bilanciamento ma soprattutto limpidità e chiarezza del suono incredibile, l'offerta del giorno la troviamo quì di seguito: Cuffia GR10 GRADO "in-ear"
RHA MA650 cuffie senza fili Bluetooth in-earQuesti auricolari hanno una durata della batteria di 12 ore, una lunghezza fino a 10 metri, ottimo suono e sono dotati di un telecomando per passare da musica, chiamate e assistenti digitali come il Siri. Un pulsante funge da "sveglia" o connettore per l'assistente smart e ti consente di chiedere indicazioni, chiamate, leggere ricette o messaggi dettati. La funzione di vibrazione è buona, se lasci il telefono nella tua borsa ed è in silenzio, allora l'auricolare (anche se è appena allentato dal collo) ti permette di sapere che sta arrivando una chiamata. Inoltre, non importa quale sia la forma delle orecchie, queste cuffie si adatteranno perfettamente, con dieci coppie di supporti diversi. L'offerta la troviamo quì di seguito: Rha MA650 wireless con isolamento acustico cuffie Bluetooth in-ear
Auricolari senza fili di Bluetooth Sol Republic Amps AirSi uniscono al telefono quasi immediatamente, rispondono alle chiamate senza emissione e la qualità del suono è fantastica, il tutto è abbastanza piccolo da inserire in tasca, molto resistenti all'acqua e al sudore, ricaricheranno anche il telefono, hanno un microfono integrato per le chiamate, controller per la musica, pausa, stop ecc. e sono super leggeri con scanalature d'aria in silicone per un comfort di lunga durata e una buona vestibilità. Quì di seguito l'offerta per l'acquisto: SOL REPUBLIC EP1190BK
Sony MDR-1000X dimenticate tutte le altre cuffieLe cuffie dinamiche chiuse della Sony MDR-1000X offrono un'esperienza di ascolto wireless veramente suprema e di alta qualità. Hanno un'eccezionale riduzione del rumore, regolabile tramite il controllo del tocco sull'auricolare. La tecnologia wireless ad alta risoluzione LDAC garantisce una qualità audio incredibilmente ed impressionante senza i fili. Sony MDR-1000X in offerta quì: Sony MDR-1000X Cuffie Bluetooth
Urbanista Seattle WirelessIl suono cristallino e il basso impressionante rendono l'ascolto di queste cuffie un piacere per le orecchie, la loro tecnologia consente di rispondere alle chiamate, giocare o mettere in pausa la musica e cambiare le tracce utilizzando la punta delle dita. Sono facili da usare e la loro qualità del suono è assolutamente brillante. Queste hanno un cavo di alimentazione, sono molto confortevoli e possono essere indossate per ore. L'offerta Urbanista Seattle quì: Urbanista Seattle cuffia senza fili
Grado SR80e cuffie tradizionali per puristiInsolite nel design quasi classico, sono ottime per ascoltare in casa, ma non sul treno, o in movimento, uno dei modelli favoriti per i puristi dell'audio, perché il suono ti stupisce, bello e con dettagli incredibili. Il prezzo, rispetto alla qualità, è un buon prezzo la loro chiarezza e la loro dinamica sono assolutamente ineguagliabili: Grado SR 80e Cuffie tradizionali [email protected]
