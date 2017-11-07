ADSL o Fibra Ottica? Quale scegliere
07/11/2017
Nello scegliere la connessione ad internet, oggi come oggi, gli italiani sono spesso indecisi se fare riferimento alla classica ADSL o invece optare per una novità del mercato come la fibra ottica. Ognuno di questi due tipi di connessioni ha vantaggi e svantaggi, quindi è utile operare un confronto tra Fibra ottica e ADSL: ma la fibra ottica sta diventando una modalità di connessione al web sempre più efficiente, veloce, competitiva dal punto di vista economico, e spesso senza tutti quei classici problemi di rallentamento ed intasamento che caratterizzando la linea ADSL. Dal punto di vista tecnico l’ADSL funziona per mezzo della linea telefonica, e quindi con il doppino. L’ADSL è detta anche ‘asimmetrica’ perché sua caratteristica è avere due velocità differenti di trasmissione, o upload, e di ricezione o download. La maggior parte degli utenti si accontenta di avere una buona capacità di download per poter scaricare i contenuti da internet. Inoltre, la velocità di upload e download della connessione internet non è affatto fissa: infatti l’offerta ADSL varia, di solito a seconda del prezzo, offrendo quindi performance diverse di volta in volta. L’ADSL è ancora molto diffusa in Italia, e nella maggior parte dei casi si tratta di una connessione che soddisfa gli utenti che utilizzano saltuariamente internet. Ma l’ADSL può andare incontro a diversi problemi, che sono per esempio i rallentamenti della rete dovuti ad eventi climatici (pioggia, forte vento, neve), alla distanza dalla centrale telefonica, che può influenzare la qualità del segnale, al numero di applicazioni che si aprono nello stesso momento. Differenze di connessione possono verificarsi anche nelle ore dove il ‘traffico di rete’ è abbastanza intenso, oppure a causa del browser col quale si naviga, o ancora dal tipo di pc. Insomma, spesso e volentieri l’ADSL impone agli utenti qualche limitazione di troppo, che invece si risolve con una connessione qualitativamente superiore e più veloce come la fibra ottica, per esempio quella offerta da Open Fiber. La fibra ottica è un prodotto che può sicuramente soddisfare i clienti più esigenti, che siano alla ricerca di una connessione più rapida e con meno problemi. L’ampia capacità di banda è una delle caratteristiche maggiori della fibra ottica: questo significa da un lato che, anche nei momenti del giorno dove il traffico di rete è maggiore non si subiscono significativi rallentamenti nella navigazione o nel download; d’altro canto, la fibra ottica grazie alla capacità di banda può raggiungere diversi luoghi e garantire un trasporto efficiente dei dati e la copertura di lunghe distanze. La fibra ottica non viene disturbata da eventi climatici, cosa che invece avviene spesso con l’ADSL, e neppure da disturbi elettromagnetici. Inoltre si tratta di una connessione che garantisce una sicurezza superiore contro le intercettazioni. La fibra ottica è una connessione a banda ultra larga. La qualità della connessione, la velocità e l’assenza di problemi e disturbi alla rete attirano sempre più persone rispetto a queste offerte. Inoltre la competizione sempre più accesa anche nel settore della fibra ottica spinge i produttori ad abbassare i costi.
