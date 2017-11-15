Samsung Galaxy S9 mini potrebbe essere realtà?
La Samsung è pronta al lancio, programmato per l'inizio del nuovo anno, del nuovo dispositivo Galaxy S9 che contemplerà anche la versione Galaxy S9 +. Tuttavia, secondo alcune indiscrezioni l'azienda potrebbe aggiungere una terza versione del telefono principale Galaxy S9. La Samsung potrebbe infatti rilasciare una linea "mini" del Galaxy S9 da 5 pollici che avrebbe un design a tutto schermo come i suoi "fratelli maggiori" questo significa che il telefono sarà dotato di un display curvo Infinity. Samsung ha cercato di creare dispositivi più compatti negli ultimi anni, gli appassionati sperano solo che, se questa voce è esatta, il Galaxy S9 mini sarà equipaggiato con gli stessi componenti della versione maggiore. Questa voce inaspettata proviene da una fonte come Ice Universe (via ValueWalk ), che continua ad azzeccare in anteprima i lanci dei nuovi dispositivi mobili, rilasciando informazioni su Twitter e Weibo. L'unica cosa che ancora non si conosce effettivamente, sul presunto dispositivo Galaxy S9 mini, riguarda la sua dimensione. A quanto pare, il telefono disporrebbe di un display Infinity con una lunghezza diagonale di appena cinque centimetri, questo è tutto ciò che è stato condiviso finora. Per onore della cronaca vogliamo anche ricordare che Samsung in precedenza, sembrava "tirasse fuori" dal cilindro le versioni mini del Galaxy S7 e Galaxy S8, ma non è mai successo. Quindi non bisogna sorprendersi molto se possa accadere la stessa cosa anche per il nuovo Galaxy 9 mini.
