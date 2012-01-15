Le caratteristiche dell'Ipad 3

Due settimane fa abbiamo appreso che l'avrà una macchina fotografica potenziata, sarà leggermente più spesso e con un display Retina. Il rapporto dice che la Foxconn e la società stanno aumentando il numero degli Ipod 3 in questo mese, e a Febbraio saranno in pieno regime, con il rilascio ufficiale fissato per marzo. L'Ipad 3 imballerà una scheggia cip quadrangolo (l'A6 Soc di Apple), avrà il display Retina con una risoluzione tra 2048 e 1536 x, e offrirà 4G senza fili LTE.Sebbene avete sentito tutto ciò prima, il dettaglioè la notizia più importante. Saremmo tutti colpiti se l'Apple non raddoppiasse la risoluzione dell'. Nessuno sarebbe sorpreso se neanche il chp A6 quadrangolare facesse parte di questo. Ognuno ha cerchiato Marzo sul proprio calendario come il mese dell'annuncio e del rilascio di questo nuovo accessorio Apple. LTE, tuttavia, sarebbe un'aggiunta logica a quella lista. La batteria dell'Ipad può contare sulla tecnologia senza fili migliore dell'Iphone e sarebbe una decisione intelligente far conoscere al cliente di. Se questo fosse venduto in un modello LTE compatibile, sarà interessante vedere come Sprint lo tratti. Apple autorizzerebbe un'Ipad che opererebbe solo su 3G fino a quando la rete è disponibile e quindi apprezzerebbe le velocità LTE? Queste anticipazioni sull'Ipad sembrano essere sicure, a differenze di quelle che giravano tempo fa sul nuovo Iphone.