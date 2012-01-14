Il trasformatore Asus prende l'Ice Cream Sandwich nei primi di Febbraio

Gli aggiornamenti di sistema operativo sono sempre benvenuti sui nostri dispositivi portatili, e in particolare quando questi aggiungono nuove funzionalità come l'fatto per gli smartphones e i tablet Android. E' sbagliato che l'attesa di un aggiornamento deve essere così fuorviante e frustrante a volte. Prendete ilper esempio. Recentemente i rappresentanti Asus avevano annunciato che l'attacco della loro tastiera originale per tablet riceverebbe la protuberanza ad Android 4.0. subito dopo il eTrnsformer Apice Tegra. L'aggiornamento ICS per il Trasformatore ha bisogno ancora di essere approvato dall'equipaggio in Montain View, che l'Asus Singapore ha riferito a clienti attraverso la loro pagina Facebook ufficiale. Essi hanno detto anche di stare raffigurando per un paio di settimane e che l'aggiornamento sarà disponibile per la fine del mese. Ma c'è un altro problema! Asus ha informato la Polizia Android che l'aggiornamento sta arrivando per Febbraio. La linea inferiore, naturalmente è che se possedete un Trasformatore Asus TF101, il vostro aggiornamento sta arrivando molto presto. Molto prima di altri aggiornamenti ICS che sono stati annunciati da altri produttori e appena in tempo perchè voi possiate sottolineare ai vostri amici Android 4.0 per chi ha ricevuto ilsui tablet RIM firesale.