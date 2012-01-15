La Raspberry Pi crea una realtà di pc da 100$

Uno dei pezzi più grandi delle notizie di tech l'anno scorso, è stato lo sviluppo di un computer da 25 dollari per una carità in Gran Bretagna conosciuta come laProducendo un pc funzionale capace di utilizzare Linux, i giochi di qualità Quike III e video di 1080p, non era piccola cosa. Questo computer non sarà solo il più economico che possiate comprare, il cui lancio avverrà a Marzo prossimo, ma otterrà anche qualcosa che l'OLPC non è riuscito a fae per anni: permettere un pc da lavoro senza spendere più di 100 dollari. Lo scopo dellera di produrre un computer portatile per 100 dollari che potesse essere distribuito anche ai bambini nei paesi in via di sviluppo, che non hanno nessun altro mezzo per accedere ad un computer. Rendere una macchina così economica, sarebbe possibile poichè i governi e la carità possono permetterselo. Sfortunatamente il prezzo per fare l'ultima generazione di computer portatili XO deve ancora cadere sotto quel segno dei 100 dollari. Raspberry Pi può cambiare questo, se considerate che offrire un computer per 25 dollari, si lasciano 75 dollari per acuistare una tastiera, il mouse, la carta, e le memorie SD. Per un display di 17 pollici voi potete pagare qualsiasi cifra tra 75 e 140 dollari, ma quella è la politica dei prezzi del consumatore normale. Acquistate all'ingrosso, per una scuola, e il prezzo base per un display di quelle dimensioni dovrebbe diminuire al di sotto dei 75 dollari. Ora aggiungete una tastiera cablata e il mouse, che può contare circa 5 dollari a pezzo, e altri 5 dollari per una carta SD di 2 GB e 100 dollari per una soluzione completa sarebbe possibile. Potreste risparmiare ancora di più se trovaste un produttore volenteroso che vendesse display più piccoli, di 15 pollici e rimetterli a nuovo. Il computer portatile XO va un passo più avanti, includendo molte opzioni di potenza e portatili avanzati, così in tal senso ha ancora un vantaggio. Tuttavia, la Raspberry Pi ha offerte flessibili, e con esse si potrebbero riempire le aule con macchine da lavoro, finchè c'è la corrente per azionarle. Ci sono numerose offerte della Raspberry Pi su eBay in questo momento per migliaia di dollari.intorno al mondo, e questo sarà possibile grazie a questa carta di credito macchina da 25 dollari.