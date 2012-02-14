Le capacità di Siri esplodono

Sebbene Siri sia più avanzato di quello che esprimono i servizi di controllo su altre piattaforme, le capacità dell'assistente sono ancora piuttosto primitive. Sicuramente, utilizzando la vostra voce per controllare il tempo, testo il vostro fidanzato, o divenite le conversioni metriche sono frescura graziosa. Ma quando arriveranno le funzionalità estese reali? Apple farà quello, ma la società di solito richiede il suo tempo e risparmia grandi cambiamenti per aggiornamenti iOS annui. Per fortuna, l'iPhone 4S può ora essere jailbreak. Sebbene essere sia stato minore di una settimana poiché i pirati informatici hanno rilasciato lo strumento di evasione di Absinth, le funzionalità di Siri sono già state molto estese. Già vi abbiamo raccontato di Siri Toggles, un'applicazione che vi permette di cambiare impostazioni di sistema e aprire applicazioni con Siri. Un nuovo dispositivo, però, è un candidato da aggiungere alla nostra lista di applicazioni Cydia migliori. Prendete AssistantExtensions. A questo punto, Assistant Extensions aggiunge solo alcuni nuovi compiti. Vi permetterà di commutare impostazioni di sistema, inviare e leggere cinguettii, e generare numeri casuali. Potete dire a Siri che dire qualcosa (Siri ripeterà qualsiasi cosa che dite dopo "dite ___,") o una domanda se dovreste fare qualcosa. Assistant Extensions ha anche un boot di chiacchiera incorporato che potete attivare dicendo che "ci ha permesso di chiacchierare." Sebbenesia più avanzato di quello che esprimono i servizi di controllo su altre piattaforme, le capacità dell'assistente sono ancora piuttosto primitive. Sicuramente, utilizzando la vostra voce per controllare il tempo, testo il vostro fidanzato, o divenite le conversioni metriche sono frescura graziosa. Ma quando arriveranno le funzionalità estese reali? Apple farà quello, ma la società di solito richiede il suo tempo e risparmia grandi cambiamenti per aggiornamenti iOS annui. Per fortuna, l'iPhone 4S può ora essere jailbreak. Sebbene essere sia stato minore di una settimana poiché i pirati informatici hanno rilasciato lo strumento di evasione di Absinth,. Già vi abbiamo raccontato diun'applicazione che vi permette di cambiare impostazioni di sistema e aprire applicazioni con Siri. Un nuovo dispositivo, però, è un candidato da aggiungere alla nostra lista di applicazioni Cydia migliori. Prendete AssistantExtensions. A questo punto, Assistant Extensions aggiunge solo alcuni nuovi compiti. Vi permetterà di commutare impostazioni di sistema, inviare e leggere cinguettii, e generare numeri casuali. Potete dire a Siri che dire qualcosa (Siri ripeterà qualsiasi cosa che dite dopo "dite ___,") o una domanda se dovreste fare qualcosa. Assistant Extensions ha anche un boot di chiacchiera incorporato che potete attivare dicendo che "ci ha permesso di chiacchierare."

Dopo una pausa per il caricamento, Siri entrerà in modo di chiacchiera, che è simile ai boots di chiacchiera che vedrete in Istant Messaging. Non aggiunge funzionalità supplementari, ma può essere un modo divertente da conversare con il vostro iPhone (e confondere non prigione rotta 4S proprietari iPhone.) Oltre alle estensioni incorporate, c'è solo una estensione supplementare che è stata rilasciata.L'estensione YouTube vi permette di cercare YouTube per mezzo di Siri, e ottenere una lista di risultati (con thumbnails.) Cosicché se dite che "cercate Chuck Norris su YouTube," Siri vi restituirà una lista di clips di una precisa area.Il valore effettivo di Assistant Extensions, tuttavia, giace nel suo potenziale. Apre la porta all'equivalente di Crome o estensioni Firefox per Siri. Lo sviluppatore di Assistant Extensions ha regalato le istruzioni per chiunque fosse a conoscenza di una programmazione per creare le loro proprie estensioni. Entro alcune settimane, ci sarà probabilmente un'esplosione di creatività e funzionalità supplementari poiché la comunità di sviluppo va in città. Assistant Extensions può condurre a una versione più avanzata, più personalizzabile di Siri. Potete divenire Assistant Extensions e le estensioni correnti/ future cercano in Cydia. Potete leggere di più anche al website dello sviluppatore sotto.