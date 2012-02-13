La rete mobile inglese O2 invia ad ogni sito il vostro numero di telefono

La maggioranza di noi tratta il nostro numero di telefono mobile come un segreto fondamentale. Lo diamo solo alle poche persone di cui ci fidiamo, e sperate che non ne vengano in possesso mai per delle chiamate di marketing e vendite indesiderate. Ma se avete il telefono sulla rete di O2 in Gran Bretagna, il vostro numero viene inviato ad ogni singolo website, fate una visita. Per un po' di ragioni sconosciute, O2 include il numero completo di ogni telefono, conversando con un website. Sta parodendo traffico HTTP e inserendo una testata che include il vostro numero di telefono. Non avete bisogno nemmeno di visitare un posto perché questo accade. Se aprite una posta elettronica che ha caricato il contenuto da una sorgente esterna, il vostro numero sarà inviato a quella sorgente. L'argomento evidente con questa pratica viene dal fatto che non tutti i posti sono legittimi, e noi riceviamo tutta posta spam o visitiamo siti poco rispettabili casualmente. La maggioranza di noi tratta il nostro numero di telefono mobile come un segreto fondamentale. Lo diamo solo alle poche persone di cui ci fidiamo, e sperate che non ne vengano in possesso mai per delle chiamate di. Ma se avete il telefono sulla rete di O2 in Gran Bretagna, il vostro numero viene inviato ad ogni singolo website, fate una visita. Per un po' di ragioni sconosciute,include il numero completo di ogni telefono, conversando con un website. Sta parodendoe inserendo una testata che include il vostro numero di telefono. Non avete bisogno nemmeno di visitare un posto perché questo accade. Se aprite una posta elettronica che ha caricato il contenuto da una sorgente esterna, il vostro numero sarà inviato a quella sorgente. L'argomento evidente con questa pratica viene dal fatto che non tutti i posti sono legittimi, e noi riceviamo tutta posta spam o visitiamo siti poco rispettabili casualmente.

Così è facile per i posti cattivi cominciare a registrare quei numeri di telefono e venderli in parte per un tentativo di rubare la vostra identità o impiegarli in malo modo. Poiché questa scoperta sta estendendosi attraverso il web, è volontà di O2 che siate costretti a prendere coscienza di ciò e correggere il problema. Think Broadband sta indovinando che questo è stato fatto in errore e O2 ha solo progettato di raccogliere numeri di telefono per i suoi propri posti. Per un po' di ragione non è stato limitato e ognuno può vedere il vostro numero di telefono. Se siete su O2 e volete vedere quali informazioni vengono condivise, potete fare così visitando theBad O2! andate su lew.io. Il posto è posseduto ed eseguito da Lewis Peckover che ha scoperto l'argomento. Per farvi lavorare dovete prima disabilitare il Wi Fi sul vostro ricevitore e non usare un visualizzatore finto (Opera lirica Mini) facendo una visita. Permetteteci di sperare che questo sia un errore e quell'O2 stia facendo questo solo con la rete mobile.