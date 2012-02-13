Il tuo home button IPhone è ormai obsoleto con Zaphyr 1.1

Quelli che sono scettici riguardo al fatto che iOS non ha mai potuto diventare senza bottone può volere dare uno sguardo sull'ultima versione di Zaphyr. Il dispositivo di evasione, che permette i gesti multitasking sull'iPhone, ora rende l'home button completamente obsoleto. Nel nuovo aggiornamento, potete ora avere un'applicazione con un gesto. Una botta semplice su dal fondo dell'esposizione rilascia l'applicazione e vi mette dietro allo schermo (trampolino) domestico. È di seta smussata, ha una sensazione nativa a esso, ed è un obiettivo principale per Apple per "prendere in prestito" in iOS 6. Prima dell'aggiornamento, lo Zaphyr già vi ha permesso di portare, e ha l'interruttore tra le applicazioni recenti.

C'è un conflitto inerente il nuovo gesto applicazione-chiusura e il gesto multitasking precedente. Entrambi hanno implicato la botta suddetta su dal fondo. Lo sviluppatore mostrato si è occupato di questo facendo attivare multitasking a Zaphyr, se tenete il vostro dito per un momento prima di lanciare completamente l'applicazione corrente. Lavora bene, ed è molto adatto per quelli a cui è piaciuto. I gesti iPhone probabilmente non sono qualcosa di cui provate una necessità disastrosa; ma una volta che cominciate a utilizzarli, voi potete chiedervi come siete sopravvissuti senza loro.La vostra interazione con (il) vostro (contatto) iPhone (o iPod) diventa divertimento più veloce, più fluido, e proprio chiaro. Lo Zaphyr non è compatibile con l'iPad. In caso lo avete in qualche modo perso, i gesti iPad sono una caratteristica nativa in iOS 5. Essi possono essere attivati navigando a Settings General e i "gesti multitasking" di Zefiro on costa $3 in Cydia, e può essere trovato con una ricerca rapida.