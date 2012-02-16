Corning ci dà uno sguardo incredibile su un futuro riempito di vetro

Alle società di tecnologia piace fare video di concetto futuristi. Sebbene preferirete vederli versare le loro risorse nel fare i prodotti più sorprendenti quello essi possono oggi, è sempre divertente per vedere i concetti dei molto dotato videographers di quello a cui i dispositivi futuri potrebbero assomigliare. Molte società sono state conosciute per produrre questi fermagli immaginazione ispiratori, compreso, e anche(indietro negli anni 80). Uno del più famoso di quei video concettuali, l'A Day diMade of Glass, è stato rilasciato un anno fa. La società ha ora emessa una conseguenza. Continua lungo le stesse linee come l'originale, così siate preparati per touch screen dovunque. Tutto dai tablet trasparenti a specchi di bagno a contatto tattile è coperto. C'è anche un'aula di multi-contatto di muro dimensionata "chalkboard." Tutto di quello che tocca molto come l'originale, ma una delle aggiunte più grandi aè l'uso di realtà aumentata. In una delle scene più memorabili, i bambini stanno visitando un parco nazionale, e gli piace guardare i dinosauri aumentati vagare per loro. Essi anche bloccano le loro tablet per scandire un'orma, e scoprono che la razza di cervo l'ha lasciata lì. Un'altra grande aggiunta al seguito di Corning è l'uso di 3D aria media proiezioni. Di tutte le tecnologie utilizzate nel video, questo è probabilmente quello da cui siamo gli ulteriori. Se non arriviamo mai al punto in cui possiamo programmare immagini in uno spazio vuoto, allora Corning ha alcuni grandi usi pratici in mente. A un punto in cui lo ha fatto, un medico ottiene una scansione programmata in tempo reale del cervello di un paziente mentre egli giace sulla tavola. Il dottore colpisce leggermente semplicemente la scansione nell'aria e si libra sopra la tavola per esame ulteriore. Naturalmente possiamo assumere artisti molto dotati per cucinare qualsiasi cosa che possiamo sognare di, e quindi dire che "guardate - è il futuro!". La tecnologia di 30 anni da ora farà che cosa stiamo utilizzando del primitivo aspetto oggi, ma noi non abbiamo nessun modo di sapere esattamente quello a cui assomiglierà. Corning vuole che tutto sia vetro, Microsoft vuole che tutto sia Metro, e qualsiasi video futuro che vediamo sarà anche riflessioni degli ideali delle società.