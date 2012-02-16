L'Apple rinnova l'Ipad come pazzo, dice Cook

Tra i guadagni delle chiamate di Apple nel quarto di Dicembre (che ha visto una crescita di registrazione e reddito,) un po' del discorso più interessante è venuto da Tim Cookquando gli è stato chiesto qualche commento sull'Ipad. Sebbene è stato sulle stesse lineedi quello che ha detto nel passato, Cook ha lasciato cadere alcuni suggerimenti sulle preoccupazioni future di Apple e ha dato ulteriori informazioni sul The Kindle Fire. Quando gli hanno fatto domande sulla competizione di bilancio tra il The Kindle Fire e il Nook Tablet , Cook non sembrava particolarmente preoccupato. Egli ha detto che questi dispositivi sono fondamentalmente eReaders con funzionalità limitate. Egli ha riconosciuto che alcuni clienti li compreranno, ma ha detto che la gente che vuole un iPad, e non vorrà accontentarsi di un tale dispositivo con "funzione limitata" . Presa quello, Jeff Bezos. Cook quindi ha continuato con la struttura che Steve Jobs ha presentato al secondo evento iPad l'anno scorso. In quel concetto fondamentale, Jobs aveva detto che il 2010 era "l'anno dell'iPad," e quindi ha domandato retoricamente se il 2011 sarebbe "l'anno degli imitatori?" Naturalmente no, egli ha detto; il 2011 sarebbe anche l'anno dell'iPad. Tra i guadagni delle chiamate di Apple nel quarto di Dicembre (che ha visto una crescita di registrazione e reddito,) un po' del discorso più interessante è venuto daquando gli è stato chiesto qualche commento sull'Ipad. Sebbene è stato sulle stesse lineedi quello che ha detto nel passato, Cook ha lasciato cadere alcuni suggerimenti sulle preoccupazioni future di Apple e ha dato ulteriori informazioni sul. Quando gli hanno fatto domande sulla competizione di bilancio tra il The Kindle Fire e il, Cook non sembrava particolarmente preoccupato. Egli ha detto che questi dispositivi sono fondamentalmentecon funzionalità limitate. Egli ha riconosciuto che alcuni clienti li compreranno, ma ha detto che la gente che vuole un iPad, e non vorrà accontentarsi di un tale dispositivo con "funzione limitata" . Presa quello,. Cook quindi ha continuato con la struttura che Steve Jobs ha presentato al secondo evento iPad l'anno scorso. In quel concetto fondamentale, Jobs aveva detto che," e quindi ha domandato retoricamente se il 2011 sarebbe "l'anno degli imitatori?" Naturalmente no, egli ha detto; il 2011 sarebbe anche l'anno dell'iPad.

Oggi Cook ha referenziato quello, dicendo che il 2011 non era, infatti, k'anno del Tablet, ma era il secondo anno consecutivo dell'iPad. È tutta retorica, ma i grafici delle vendite concordano con questa valutazione. Cook ci ha gettato un piccolo osso sul futuro dell'iPad. Sebbene Apple non sta per rivelare alcun segreto fino a quando un prodotto viene scoperto, egli ha detto che Apple sta per "continuare a fare innovazioni come un matto" nell'area iPad. Che cosa vuole dire questo? Bene, è il tipo di cosa che un CEO dice di solito di un prodotto, ma non sembra il punto di vista di una società che sta proponendosi di fermarsi ancora. Il successivo iPad ostenterà probabilmente una 2048 1536 esposizione di Retina ×, un A6 (possibilmente nucleo di quadrangolo) sistema su un chip , e macchine fotografiche potenziate. Ha voluto costituire questo "facendo innovazioni come un matto?" Probabilmente - ma qualcosa di nuovo da Apple verrebbe a Marzo. Siri? Una piattaforma di gioco Apple? Sapremo probabilmente in meno di due mesi.