Inviare sms gratis online

E’ notizia di questi giorni del possibile default della Grecia. Chissà se l’Italia farà la stessa fine: sta di fatto che la crisi e l'aumento dei prezzi di ogni servizio è avvertita fortemente. La conseguenza è che sempre più le persone cercano di trovare nuovi modi per cercare di risparmiare. Una delle cose sulle quali si può senz’altro risparmiare è la spesa telefonica, ed in particolare quella relativa agli sms. Grazie al Web, infatti, è possibile risparmiare sull’invio dei messaggi verso cellulari, e non spendere nulla, anziché pagare 12 - 15 centesimi per ogni messaggio inviato. Ora, sicuramente cercare nel mare magnum della Rete i vari siti che fanno inviare sms gratis, testarli, e scartare quelli ‘farlocchi’ è un operazione piuttosto lunga. Per fortuna c’è un sito che permette di risparmiarci questa fatica, e di inviareverso tutti i cellulari, in Italia e all’estero. Dal sitosi possono mandare. Lè possibile grazie a dei moduli web, che sono in inglese o tedesco, con spiegazioni in italiano, che permettono di superare ogni difficoltà. Tra i siti che permettono di inviare sms gratis da internet ci sono il famosissimo Skebby, primo su Google cercando ‘sms gratis’, ma anche freesmscraze, ukabobs, solinked, slidesms, pumpsms, ecc. ecc. Questi elencati sono siti che fanno inviare ogni giorno un tot di messaggi gratis, senza iscrizione. Tutti questi siti sono elencati e accessibili direttamente da un’unica pagina, sul sito di Riccardo Galletti, che ci fa dunque inviare. Sicuramente un bel modo per risparmiare sul costo degli sms, non trovate?