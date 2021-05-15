La Sony ricca di esclusive per la Playstation 5

L'azienda giapponese sembra tenere i titoli esclusivi lontano da occhi indiscreti. In effetti, molti giochi che verranno rilasciati solo su PS5 sono attualmente in fase di sviluppo da parte della Sony.

Dalla sua uscita lo scorso novembre, la PlayStation 5 ha avuto tre esclusive con Demon's Souls , Astro's Playroom e il recente Returnal. Giochi come Marvel's Spider-Man: Miles Morales o Sackboy: A Big Adventure sono stati rilasciati anche su PS4.

In un'intervista a Wired , il presidente degli studi interni di Sony Interactive Entertainment, Hermen Hulst, ha voluto fare il punto sui progetti in produzione.

Sono più di 25 i giochi in pieno sviluppo in Sony al momento. Un altro punto importante, circa la metà di questi è riservato a licenze completamente nuove.

Tra i titoli già noti è possibile citare il prossimo God of War, Gran Turismo 7 , Horizon Forbidden West o Ratchet & Clank: Rift Apart .

Per il resto, Hulst spiega che ci sono giochi " grandi, piccoli e di diverso genere ". Sappiamo anche che Jade Raymond ha lasciato Stadia per sviluppare un software esclusivo per PS5. Inoltre, Firewalk Studios (struttura composta da veterani che si sono distinti su Destiny ) sta lavorando a un gioco multiplayer per la macchina Sony. Adesso bisognerà attendere le presentazioni di questo catalogo ovviamente molto vario.