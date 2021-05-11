5G prodotto da Apple maggiori prestazioni per il prossimo iPhone 15

I modem 5G per iPhone inizieranno a debuttare nel 2023, giusto in tempo per l'iPhone 15, ha affermato l'analista Ming-Chi Kuo, uno dei più affidabili analisti di notizie Apple nel campo.

Ciò significa che Apple non dovrà più fare affidamento sul componente che attualmente prende da Qualcomm, costringendo il produttore di chip a entrare in nuovi mercati per compensare la perdita di ordini da parte di Apple.

Data la lentezza delle vendite di Android nel mercato dei telefoni 5G di fascia alta, Qualcomm potrebbe dover competere per ottenere più ordini nel mercato a basso costo per compensare la perdita negli ordini di Apple.

La serie iPhone 12 è stata la prima di Apple ad avere funzionalità 5G, quindi l'aggiornamento 2023 potrebbe essere il primo a fare un grande passo in termini di prestazioni 5G.

È difficile in questa fase determinare cosa potrebbe significare questo cambiamento per gli utenti e le prestazioni 5G che ci si può aspettare, ma la creazione di modem 5G dovrebbe consentire ad Apple di migliorare la velocità di trasferimento dei dati, ridurre la latenza e migliorare la durata della batteria.

Questa interessante notizia non dovrebbe sorprendere gli osservatori del settore, sebbene la tempistica prevista sia importante.

Da quando Apple ha acquistato il business dei chip per modem da Intel nel 2019, lo sviluppo della tecnologia 5G è avvenuto internamente.

Le aspettative precedenti avevano indicato che l'iPhone, che include un modem 5G prodotto da Apple, potrebbe apparire nel 2022, ma questo sembra ottimistico ora, come dice Kuo: i chip appariranno nel 2023 al più presto, quindi potrebbe essere un po' dopo.

Apple utilizza i suoi processori all'interno dell'iPhone da più di un decennio e di recente ha iniziato a fare la stessa cosa sul lato dei computer, il che riduce la sua dipendenza da fornitori esterni e consente a ogni componente hardware e software di integrarsi perfettamente e migliorare completamente le prestazioni e l'efficienza.