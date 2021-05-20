Apple Watch 7 ecco come sarà il dispositivo

Il previsto design futuro dell'Apple Watch 7, con funzionalità come il monitoraggio della glicemia e il controllo del movimento basato sul respiro, è trapelato in rete.

Apple, che consente agli utenti di registrare l'ECG con la famiglia Watch 4, presenterà funzionalità più avanzate nel suo nuovo modello.

Le prime informazioni di Apple Watch 7 sono apparse a marzo. L'azienda che ha depositato il brevetto sta sviluppando la tecnologia della corona digitale.

Il design angolare attira l'attenzione sull'Apple Watch 7, le cui immagini renderizzate sono trapelate . L'azienda, che ha preferito un design spigoloso, come nella famiglia iPhone 12, è stata criticata da alcuni utenti.

Si afferma che il nuovo modello arriverà con il monitoraggio della glicemia, il controllo del movimento basato sul respiro e una tecnologia ECG più avanzata.

Non è ancora noto se il design dell'angolo appuntito causerà problemi nell'uso a lungo termine. Tuttavia, alcuni analisti affermano che i design angolari non saranno utili per accessori come gli orologi.

foto@Wikimedia