Apple Watch 7 ecco come sarà il dispositivo
di Redazione
20/05/2021
Il previsto design futuro dell'Apple Watch 7, con funzionalità come il monitoraggio della glicemia e il controllo del movimento basato sul respiro, è trapelato in rete.
Apple, che consente agli utenti di registrare l'ECG con la famiglia Watch 4, presenterà funzionalità più avanzate nel suo nuovo modello.
Le prime informazioni di Apple Watch 7 sono apparse a marzo. L'azienda che ha depositato il brevetto sta sviluppando la tecnologia della corona digitale.
Il design angolare attira l'attenzione sull'Apple Watch 7, le cui immagini renderizzate sono trapelate . L'azienda, che ha preferito un design spigoloso, come nella famiglia iPhone 12, è stata criticata da alcuni utenti.
Si afferma che il nuovo modello arriverà con il monitoraggio della glicemia, il controllo del movimento basato sul respiro e una tecnologia ECG più avanzata.
Non è ancora noto se il design dell'angolo appuntito causerà problemi nell'uso a lungo termine. Tuttavia, alcuni analisti affermano che i design angolari non saranno utili per accessori come gli orologi.
foto@Wikimedia
