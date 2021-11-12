La Playstation 5 sarà sempre più difficile da acquistare

La crisi dei chip sembra aver colpito anche la produzione della console della Sony PlayStation 5. Secondo fonti che molto informate, Sony avrebbe abbassato la stima della produzione di PlayStation 5 a causa di vincoli nella fornitura di componenti e problemi logistici.

Sembra che sarà ancora più difficile acquistare PlayStation 5, che ha anche problemi di stock.

La console di gioco di Sony PlayStation 5 è vista come l'opzione migliore per coloro che non preferiscono Xbox Series X e Xbox Series S.

La PlayStation 5, una delle maggiori fonti di reddito dell'azienda, purtroppo è da tempo alle prese con problemi di scorte.

Lo si capisce dal fatto che chi vuole acquistare PlayStation 5 visita molti store e riceve sempre la risposta "prodotto esaurito".

Tuttavia, secondo indiscrezioni, c'è un altro motivo che sta interrompendo la produzione della PlayStation 5. È la crisi dei chip che colpisce la produzione di molti prodotti dalle auto agli smartphone.

Secondo un rapporto di Bloomberg, Sony, che sta lottando per la produzione di PlayStation 5, ha abbassato le sue previsioni di produzione per l'anno fiscale in corso.

Mentre la società ha fissato un obiettivo di 16 milioni di unità PlayStation 5 per il periodo tra aprile 2021 e marzo 2022, secondo quanto riferito questa cifra è ridotta a circa 15 milioni ora.

Sony ha stimato che venderà 14,8 milioni di console PS5 quest'anno fiscale.

Secondo i rapporti, la fornitura di componenti non è l'unico problema di Sony. Mentre il mondo è alle prese con una carenza senza precedenti di semiconduttori, si dice che l'azienda stia lottando con la logistica e con l'approvvigionamento dei componenti.

Il rapporto rileva che le spedizioni dei componenti non sono sempre puntuali e che i diversi livelli di distribuzione del vaccino comportano operazioni complesse nelle basi di produzione.

Sony prevede di vendere 22,6 milioni di unità di PS5 nell'anno fiscale a partire da aprile 2022, ma secondo quanto riferito i partner di produzione pensano che questo obiettivo sarà difficile da raggiungere.