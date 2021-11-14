Loading...

Come utilizzare WhatsApp senza smartphone sul PC

14/11/2021

La piattaforma di messaggistica tra le più utilizzate la mondo, parliamo ovviamente di WhatsApp, ora può essere utilizzata direttamente su un computer, senza associare uno smartphone.

Finora, per utilizzare WhatsApp su computer, era necessario associare uno smartphone attivo al PC. 

Concretamente, oltre a dover rinnovare regolarmente l'operazione, il telefono doveva rimanere nelle vicinanze, e soprattutto essere collegato in modo permanente. 

Il computer allora svolgeva solo il ruolo di interfaccia, che bisogna ammettere era gravemente carente in termini di ergonomia. Accessibile dal 2016, l'applicazione avrà finalmente una versione indipendente.

D'ora in poi, WhatsApp semplificherà la vita agli utenti di Internet, consentendo l'accesso alla piattaforma su un computer, senza bisogno di uno smartphone nelle vicinanze. 

Questa funzionalità, richiesta da tempo dagli utenti, dovrebbe ora essere accessibile a tutti, ha affermato l'azienda americana in un comunicato stampa.

Per utilizzare WhatsApp su un computer, sarà prima necessario  collegare un account smartphone a un computer.  

Per fare ciò, è sufficiente aggiornare l'ultima versione dell'applicazione mobile e accedere alle impostazioni tramite i tre puntini situati in alto a destra dell'interfaccia. 

Quindi seleziona “Dispositivi collegati", quindi  “Beta multi-dispositivo”. Ti verrà quindi offerto di unirti alla versione beta dell'applicazione. 

Da lì, basterà accedere a WhatsApp in versione Web, Desktop o Portale, scansionando il QR Code da un telefono.

Optando per questa versione beta, però, è bene notare che la funzionalità è ancora in fase di sperimentazione, e che  "prestazioni e qualità potrebbero risentirne"

Inoltre, è per il momento necessario utilizzare l'ultima versione di WhatsApp dal proprio smartphone, e assicurarsi che il proprio interlocutore abbia fatto altrettanto, altrimenti sarà impossibile inviare o ricevere messaggi e chiamate.

Fonte: journaldugeek.com

