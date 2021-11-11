Crew3 finalmente gli astronauti sulla ISS

Dopo diversi ritardi, SpaceX ha finalmente lanciato questo mercoledì la sua quinta missione spaziale con equipaggio, ovvero la Crew-3 diretta alla Stazione Spaziale Internazionale ( ISS ).

Il razzo Falcon 9 che trasportava la capsula Endurance e quattro astronauti è decollato dal complesso di lancio 39A del Kennedy Space Center in Florida. L'arrivo alla ISS è previsto per le 21:10 di questo giovedì.

Gli astronauti americani Raja Chari e Kayla Barron, entrambi della NASA, e il tedesco Matthias Maurer, dell'ESA, stanno effettuando la loro prima missione nello spazio.

L'unico membro esperto è l'americano Thomas Marshburn, che ha visitato la ISS altre due volte: una volta a bordo dello space shuttle Endeavour durante la missione STS-127 nel 2009, e una volta viaggiando in una capsula russa Soyuz durante la spedizione 34/35, nel 2012 .

La durata della missione Crew-3 è di sei mesi, con un ritorno stimato nell'aprile 2022, quando l'equipaggio sarà sostituito dai membri di Crew-4 : gli americani Kjell Lindgren e Robert Hines, della NASA, l'italiana Samanta Cristoforetti , dell'ESA, e un quarto membro dell'equipaggio non annunciato.

Originariamente era previsto per il 31 ottobre, ma è stato posticipato al 3 novembre nel tentativo di riparare un difetto nel bagno di Endurance.

Sfortunatamente, la soluzione proposta da SpaceX non è stata approvata dalla NASA, il che significa che gli astronauti dovranno indossare i pannoloni durante il viaggio verso l'ISS.

Successivamente, il lancio è stato rinviato al 6 a causa di un "problema medico" di natura inspiegabile con un membro dell'equipaggio non identificato.

Il maltempo ha nuovamente costretto il rinvio all'8, e la decisione di far entrare in anticipo l'equipaggio della Crew-2 ha portato a un ulteriore rinvio, questa volta al 10.

foto@Flickr