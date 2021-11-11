Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Crew3 finalmente gli astronauti sulla ISS

Redazione Avatar

di Redazione

11/11/2021

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Dopo diversi ritardi, SpaceX ha finalmente lanciato questo mercoledì la sua quinta missione spaziale con equipaggio, ovvero la Crew-3 diretta alla Stazione Spaziale Internazionale ( ISS ).

Il razzo Falcon 9 che trasportava la capsula Endurance e quattro astronauti è decollato dal complesso di lancio 39A del Kennedy Space Center in Florida. L'arrivo alla ISS è previsto per le 21:10 di questo giovedì.

Gli astronauti americani Raja Chari e Kayla Barron, entrambi della NASA, e il tedesco Matthias Maurer, dell'ESA, stanno effettuando la loro prima missione nello spazio.

L'unico membro esperto è l'americano Thomas Marshburn, che ha visitato la ISS altre due volte: una volta a bordo dello space shuttle Endeavour durante la missione STS-127 nel 2009, e una volta viaggiando in una capsula russa Soyuz durante la spedizione 34/35, nel 2012 .

La durata della missione Crew-3 è di sei mesi, con un ritorno stimato nell'aprile 2022, quando l'equipaggio sarà sostituito dai membri di Crew-4 : gli americani Kjell Lindgren e Robert Hines, della NASA, l'italiana Samanta Cristoforetti , dell'ESA, e un quarto membro dell'equipaggio non annunciato.

Originariamente era previsto per il 31 ottobre, ma è stato posticipato al 3 novembre nel tentativo di riparare un difetto nel bagno di Endurance.

Sfortunatamente, la soluzione proposta da SpaceX non è stata approvata dalla NASA, il che significa che gli astronauti dovranno indossare i pannoloni durante il viaggio verso l'ISS.

Successivamente, il lancio è stato rinviato al 6 a causa di un "problema medico" di natura inspiegabile con un membro dell'equipaggio non identificato.

Il maltempo ha nuovamente costretto il rinvio all'8, e la decisione di far entrare in anticipo l'equipaggio della Crew-2 ha portato a un ulteriore rinvio, questa volta al 10.

foto@Flickr

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

La Playstation 5 sarà sempre più difficile da acquistare

Articolo Successivo

Google presenta Project Relate, per superare le difficoltà di linguaggio

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Come usare Instagram per promuovere la tua attività online?

Come usare Instagram per promuovere la tua attività online?

23/06/2023

Netflix tutti gli annunci ufficiali per gli abbonati

Netflix tutti gli annunci ufficiali per gli abbonati

27/09/2022

Instagram inserisce un blocco per le foto di nudo

Instagram inserisce un blocco per le foto di nudo

22/09/2022