iTunes per guardare film in streaming?

di Redazione

01/02/2012

Tramite un buon servizio hosting è praticamente possibile guardare in rete un streaming film in tutta semplicità. Sono sempre più numerosi infatti, i siti nei quali è possibile svolgere un’attività di questo tipo. Negli ultimi mesi una particolare voce è iniziata a circolare nel mondo Apple, ovvero la possibilità di proporre iTunes come piattaforma per trasmettere film in streaming. Grande paura c’è tuttavia nei produttori di Hollywood, i quali vorrebbero da un lato, trovare un compromesso tra la trasmissione degli ultimi film in uscita in streaming e questo potente mezzo di diffusione in rete, ma temono d’altro canto, che ci si vada a soffermare su un unico strumento proprietario per visionare i film, senza alcuna autorità per chi invece fornisce i contenuti. Staremo a vedere quali saranno i frutti di queste trattative, nel frattempo continueremo a rivolgerci alla rete per la visione dei nostri film preferiti.
