HTC Sense 4.0 aggiunge un guest mode, email migliore, un Dropbox da 50GB e i Beats Audio ovunque

L'HTC Sense 4.0 non è pronto per il consumo pubblico ancora (quello è v3) ma c'è una buona possibilità che la società lo mostrerà presto nella sua gloria piena a MWC 2012 nelle settimane prossime. Guarda come alcuni individui scelti hanno già avuto la possibilità di divertirsi con il nuovo mobile UX. Una delle aggiunte in modo esagerato (e molto interessanti) aè il suo guest mode, progettato per limitare le funzionalità quando passate il vostro ricevitore a una conoscenza. Forse essi vogliono procedere a scatti attraverso le vostre melodie, o forse è un certo video YouTube che essi vorrebbero fermarsi per voi? Qualunque cosa il caso può essere, sarete in grado di procedere a scatti sul guest mode e disabilitare le caratteristiche di telefono e evitare accesso ai vostri dati personali. Finalmente, un modo difficoltà libero da mantenersi impicciandosi gli occhi via dal vostro specchio dove si pongono le fotografie!è un'altra aggiunta enorme, con Sense 4.0 aggiungendo l'accesso a un 50GB di memoria. È trattato anche come un deposito locale da Sense, e quando condividete un archivio conservato nel vostro Dropbox con qualcuno invierà a loro un collegamento - di partecipazione Dropbox che vi risparmia il tempo e costo potenziale di caricare in effetti un archivio per mezzo del vostro collegamento di dati. Il 50GB Dropbox (che esegue normalmente $10 al mese) è creato durante il primo processo di corsa in Sense 4.0, sebbene non sia stato citato se è un affare libero per vita o solo un periodo di prova. HTC ha raffinato anche il suo cliente di posta elettronica, e Pocket Now dichiara che potrebbe appena essere l'applicazione di posta "più attraente e più funzionale" disponibile su Android. Ha preso alcuni suggerimenti da iOS, con HTC lasciando cadere caselle di controllo come un metodo di selezione e sostituendoli con stile Apple pulsanti di scelta. Altre aggiunte al marchio diincludono accesso al Batteri tech Audio dei suoi telefoni in tutte le applicazioni (non appena lo condannate in contumacia applicazione di Musica più,) il riconoscimento facciale dà colpi nell'applicazione di macchina fotografica quelli evitano di prendere soggetti mentre essi stanno lampeggiando, e una 3D commutazione di compito carta-stile si connette. Quasi, sembra che le cosa si sviluppa gentilmente per Sense 4.0. La volontà software della società in cui nessun dubbio ha un ruolo enorme girando quelli spiacevoli Q4 finanziario, ma un'inondazione di nuova terrificante.