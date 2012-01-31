Oggetti curiosi e stravaganti, scopriamoli su DottorGadget.it!

è un portale on-line che tratta unicamente il settore di queglii e a volte anche inutili, conosciuti con il nome di “Gadget”. Sul web sono presenti svariati siti che fanno articoli dedicati a questi prodotti, ma è difficile trovarne uno totalmente dedicato a loro. In settore dei gadget non aveva ancora un sito che riuscisse a rappresentarne l’essenza, ma ora le cose sembrano cambiate. Il motto di DottorGadget è “Un gadget al giorno leva il medico di torno”, ed è proprio su questo motto che si basa il sito, ogni giorno troveremo un nuovoad aspettarci, anzi a dire il vero sono molti di più, infatti il Dottore non si ferma mai. La gamma di prodotti trattati è difficile da riassumere, si parte da oggetti semplici come, fino a quelli più strani e addirittura costosi come. Molto interessante l’idea di parlare solo di oggetti reali e tangibili, quindi di qualcosa che volendo il lettore potrà realmente acquistare. Infatti oltre ad essere una risorsa di svago,può essere usato come motore di ricerca perdavvero originali. Che altro dire? Dategli un'occhiata, non ne rimarrete delusi!