iOS 15 quali sono tutti i vantaggi

Apple sta rilasciando aggiornamenti per i sistemi operativi di iPhone, iPad e persino il suo smartwatch, gli utenti si aspettano di aggiungere più funzionalità e migliorare le prestazioni in generale.

Durante la conferenza degli sviluppatori di Apple a giugno, la società ha annunciato che il suo sistema operativo iOS 15, iPadOS 15 e WatchOS 8 includerà nuovi modi per gestire le notifiche, strumenti per separare lavoro e vita domestica e la possibilità di effettuare videochiamate, secondo il agenzia Sputnik.

A differenza di altri produttori, tutti i dispositivi Apple idonei saranno in grado di scaricare e installare l’aggiornamento non appena viene rilasciato anziché scaricarlo in modo scaglionato.

Tutti gli smartphone Apple a partire da iPhone 6s 2015 o successivi, inclusi i dispositivi iPhone SE di prima generazione, avranno iOS 15 installato.

Tutti i tablet, a partire da iPad Air 2 del 2014 e iPad mini 4 del 2015, e i dispositivi di quinta generazione o successivi possono installare iPadOS 15.

Tutti gli smartwatch Apple Series 3 del 2017 o successivi possono installare WatchOS 8.

Come fare per installare iOS15

Su un iPad o iPhone, apri l’app Impostazioni, vai su Generale, quindi Aggiorna software, tocca Installa se è disponibile per il download, convalida l’azione, quindi riavvia per per completare l’installazione.

Il rapporto pubblicato dal portale Sputnik, ha sottolineato che l’aggiornamento dei sistemi operativi di Apple è gratuito e se all’utente viene chiesto di pagarlo, è probabile che sia una frode.

Le notifiche nel nuovo sistema sono state ridisegnate per diventare più chiare, e includere immagini di applicazioni e contatti, e il sistema sarà in grado di raccogliere le notifiche meno importanti in un unico riepilogo e inviarle all’utente all’ora da lui specificata.

C’è anche un grande cambiamento chiamato “Focus“, dove l’utente sarà in grado di creare profili (ad esempio per casa, ufficio o personalità specifiche) e selezionare contatti e applicazioni specifici, che potranno inviare notifiche in base ai file che hanno creato.

Questa modifica consente alla persona di non essere disturbata, ad esempio, da messaggi di lavoro mentre è a casa, e viceversa, e chi cerca di comunicare con noi tramite messaggi verrà informato che l’utente ha tacitato le notifiche, in modo da può scegliere se si tratta di un’emergenza e l’utente deve essere avvisato immediatamente.

L’app è stata riprogettata per essere più facile da usare e più comoda per l’utente con opzioni di aspetto aggiuntive e strumenti di usabilità, come la barra degli indirizzi e la ricerca vocale. Il browser sarà anche in grado di impedire ai tracker di riconoscere alcuni dati dell’utente tramite l’indirizzo IP ad esso assegnato, oltre a utilizzare la password crittografata.

Con l’ultimo aggiornamento del sistema operativo, gli utenti dei dispositivi Apple saranno in grado di comunicare con i non utenti tramite videochiamate FaceTime su computer che utilizzano sistemi Android e Windows.

Gli utenti del nuovo sistema saranno anche in grado di identificare i testi scritti acquisiti tramite la fotocamera, insieme alla funzione di scrittura a mano, e la fotocamera potrà essere utilizzata per apprendere ulteriori informazioni su diversi oggetti.

Utilizzando Spotlight, puoi cercare testo in un album fotografico o cercare immagini sul Web e fornire risultati migliori per musica e film.

L’applicazione Apple Health è stata ottimizzata per consentire all’utente di condividere i dati con familiari, amici e operatori sanitari, per migliorare il monitoraggio e la rassicurazione, soprattutto in caso di situazione di emergenza. L’applicazione vieta inoltre all’utente di cadere se è sbilanciato.