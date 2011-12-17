Home News Io Android tu Android egli Androi… tutti Androider.it!

di Redazione 17/12/2011

Consigli, trucchi e news, tutte le informazioni che desideri per sfruttare al meglio il tuo cellulare te le diamo noi di Androider.it. Entra a far parte della nostra community di esperti Android insieme per lavorare e perché no anche divertirsi. Androider.it ti da la possibilità di metterti in contatto con amici ovunque essi siano e con familiari in ogni angolo sperduto dell’universo grazie al tuo Android e grazie alla possibilità di collegarsi a Facebook e/o Twitter. Quindi cosa aspettate? Noi ci siamo tutti i giorni a tutte le ore. Per chi è alle prime armi saremo prodighi di consigli, basta cliccare sulla sezione “Domande e Risposte” e noi di Androider.it ci saremo. Iscrivetevi e collegatevi e non rimanete delusi. Dall’Android market più famoso del web puoi scaricare tutte le apps che volete. Le apps sono le applicazioni dell’android, sono dei veri e propri software che puoi scaricare direttamente sul vostro SmartPhone e Tablet Android per lavorare e soprattutto come passatempo nel tempo libero. Collegati ad Androider.it e ne saprai più sul tuo cellulare. Molte apps sono gratuite mentre altre a pagamento. Androider.it ti darà tanti consigli utili sulle apps più scaricate dagli utilizzatori dell’Android. Se vuoi sapere quali sono consulta le sezioni, collegati alla home e clicca sulla sezione “ Apps Andrider.it” in alto… non resterai deluso. In questi giorni su Androider.it si è parlato di una applicazione fantastica. Si tratta di una app chiamata “Tv Italiana” che permette di visualizzare in ottima qualità audio/video i canali tv italiani in diretta e benché sia ancora in fase di sviluppo sta avendo molto successo. Cosa aspetti, iscriversi è facile! Registrati subito e naviga su Androider.it da subito… non esitare, non perdere altro tempo. Rimarrai davvero colpito dalla qualità dell’applicazione e dalla professionalità e competenza dello staff di Androider.it

