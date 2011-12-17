Il nuovo jetBook da 9,7 pollici

Gli ereader con le loro scale di grigio offrono nitidezza, un display altamente leggibile in un pacchetto estremamente leggero. Ovviamente non hanno lo stesso effetto visivo di un tablet a colori. Dispositivi usano un display a colori e-Ink- come Mirasol ha promesso- stanno arrivando lentamente, anche se stanno cominciando ad offrire il meglio dei due mondi. Se il modello di Kyobo da 6 pollici era un po' troppo piccolo per i vostri gusti, forse il nuovo Ectaco jetBook Color da 9,7 pollici a colori vi piacerà di più. Si basa sul Hanvon C920 che utilizza un display con risoluzione da 1600 x 1200 e display Triton E-ink. Integra il supporto Wi-Fi ed è compatibile con lo stilo utile per lasciare note a margine dei vostri libri digitali. il jetBook è in grado di caricare file di formati diversi tra cui EPUB, PDF, MOBI, DOC, XLS, e HTML, per le foto sono supportati JPG e ONG e in più file MP3, WAV e WMA. Il web browser Opera è incluso come l'espansione tramite microSD. Il jetBook offre anche molti contenuti educativi come i dizionari illustrati, le calcolatrici grafiche, cruciverba o tavola periodica interattive. Oltre ad un traduttore che supporta 180 lingue. Le consegne inizieranno il 15 Gennaio 2012 e sarà venduto a 499 dollari.