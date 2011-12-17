Loading...

Il nuovo jetBook da 9,7 pollici

17/12/2011

Gli ereader con le loro scale di grigio offrono nitidezza, un display altamente leggibile in un pacchetto estremamente leggero. Ovviamente non hanno lo stesso effetto visivo di un tablet a colori. Dispositivi usano un display a colori e-Ink- come Mirasol ha promesso- stanno arrivando lentamente, anche se stanno cominciando ad offrire il meglio dei due mondi. Se il modello di Kyobo da 6 pollici  era un po' troppo piccolo per i vostri gusti, forse il nuovo Ectaco jetBook Color da 9,7 pollici a colori vi piacerà di più. Si basa sul Hanvon C920 che utilizza un display con risoluzione da 1600 x 1200 e display Triton E-ink. Integra il supporto Wi-Fi ed è compatibile con lo stilo utile per lasciare note a margine dei vostri libri digitali. il jetBook è in grado di caricare file di formati diversi tra cui EPUB, PDF, MOBI, DOC, XLS, e HTML, per le foto sono supportati JPG e ONG e in più file MP3, WAV e WMA. Il web browser Opera è incluso come l'espansione tramite microSD. Il jetBook offre anche molti contenuti educativi come i dizionari illustrati, le calcolatrici grafiche, cruciverba o tavola periodica interattive. Oltre ad un traduttore che supporta 180 lingue. Le consegne inizieranno il 15 Gennaio 2012 e sarà venduto a 499 dollari.
