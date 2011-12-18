EEF si batte per rendere legale il jailbreak

L'era digitale è molto simile al Selvaggio West. I legislatori ed i giudici hanno passato gli ultimi dieci anni a rimescolare ed interpretare una normativa adeguata per questa nuova frontiera elettronica. Una delle particolari leggi frutto di queste riflessioni è quella che pone come illegale il jailbreak. Lavuole cambiare questo: ha chiesto al Copyright Office degli Stati Uniti di rendere universalmente accettabile dalla legge il. La legge permette ad Apple di invalidare la garanzia di un dispositivo su cui è stato effettuato il jailbreak, rifiutandosi di ripararlo. LAha già vinto la sua battaglia controche non può più opporsi se il dispositivo è stato sottoposto a jailbreak (solo negli Stati Uniti). Questo in via teorica perché Apple può anche non accettare in garanzia il dispositivo. EEF sta cercando di rendere legale il jailbreak per tutti i dispositivi dagli smartphone, ai tablet alle console.