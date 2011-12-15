Hitachi lancia due Hard Drive da 4TB

Nei sei mesi scorsi abbiamo sentito solo una cattiva notizia riguardo gli hard drive. Questo è tutto dovuto alle inondazione in Tailandia e all'impatto che ha avuto sul prezzo degll'hard drive. Per fortuna le inondazioni si sono ritirate e gli impianti di produzione stanno tornando in azione. I prezzi per alcuni mesi rimaranno comunque alti ma tutti i segni indicano un ritorno alla normalità prima della metà del prossimo anno. Se stavate cercando di aspettare che i prezzi si abbassino prima di acquistarne un nuovo e grande hard disk, l'allagamento potrebbe essere stata una benedizione sotto mentite spoglie. Mentre le unità 3TB sono state le più grandi disponibili fino ad ora, Hitachi ha appena alzato il limite con due hard drive da 4TB. Le nuove unità prendono i nomi di Deskstar 5K4000 e Touro Desk External Drive. La prima è una versione da 3,5 pollici con una cache da 32 MB e utilizza una tecnologia CoolSpin per risparmiare energia. Il Touro è la versione esterna con una connessione USB 3.0. Hitachi lancia anche ulteriori 3 GB di cloud storage accessibili tramite HitachiBackuo.com. Per quanto riguarda il prezzo 5K4000 arriverà a 399,99 dollari mentre Touro costerà 419,99 dollari.