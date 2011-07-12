Loading...

Installare manualmente Flash Player in Firefox

12/07/2011

Ecco un tutorial su come installare manualmente il plugin Flash Player su Mozilla Firefox.

Scarichiamo l' ultima versione del plugin per Linux da qua in formato .tar.gz e salviamolo in /tmp.

Ora portiamoci dove abbiamo salvato il file con il comando:

# cd /tmp

Estraiamolo:

# tar xzf install_flash_player_<versioneplugin>_linux.tar.gz

Sostituiamo "versioneplugin" con la versione del file che abbiamo scaricato poi copiamolo nella cartella dei plugin di Firefox:

# cp install_flash_player_<versione_flash>_linux/flashplayer.xpt /usr/lib/firefox-<versionefirefox>/plugins/
# cp install_flash_player_<versione_flash>_linux/libflashplayer.so /usr/lib/firefox-<versionefirefox>/plugins/

Sostituiamo "versionefirefox" con la versione del nostro browser. Ora non resta che riavviare il browser.

 

