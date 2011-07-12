Loading...

Automatizzare lo scaricamento di file in orari scelti

12/07/2011

Ecco uno script per Linux in grado di scaricare dei file da internet in orari scelti da noi, magari quando la connessione ad internet è più veloce. 

 

#!/bin/sh
#d_script = download script

#collegamento
/usr/sbin/pppd &

# attesa del collegamento
until
test -f /var/run/ppp0.pid
do cat /dev/null
done

# attesa della connessione
a=$[SECONDS]
b=$[$a+15]
until test $[SECONDS] -gt $[b]
do cat /dev/null
done

# comando per scaricare i file indicati in /home/utente/d_file
# e che verranno salvati in /home/utente/download
/usr/bin/wget -c -i /home/utente/d_file -P /home/utente/download

# fine della connessione
kill `cat /var/run/ppp0.pid`


Si ringrazia Gaetano Paolone.





