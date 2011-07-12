Automatizzare lo scaricamento di file in orari scelti
di Redazione
12/07/2011
Ecco uno script per Linux in grado di scaricare dei file da internet in orari scelti da noi, magari quando la connessione ad internet è più veloce.
#!/bin/sh #d_script = download script #collegamento /usr/sbin/pppd & # attesa del collegamento until test -f /var/run/ppp0.pid do cat /dev/null done # attesa della connessione a=$[SECONDS] b=$[$a+15] until test $[SECONDS] -gt $[b] do cat /dev/null done # comando per scaricare i file indicati in /home/utente/d_file # e che verranno salvati in /home/utente/download /usr/bin/wget -c -i /home/utente/d_file -P /home/utente/download # fine della connessione kill `cat /var/run/ppp0.pid`
Si ringrazia Gaetano Paolone.
Articolo Precedente
Installare manualmente Flash Player in Firefox
Articolo Successivo
Elenco comandi Linux
Redazione