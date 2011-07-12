Loading...

Elenco comandi Linux

12/07/2011

TITOLO

Ecco la lista ufficiale dei comandi di Linux presa dal libro sulla guida all' utilizzo.

Comunicazione
ftp File Transfer Protocol.
login Accesso.
rlogin Accesso a un sistema remoto.
rsh Esegue una shell o un singolo comando su un sistema remoto.
talk Permette di scambiare messaggi in maniera interattiva con altri terminali.
telnet Connette ad un altro sistema.
tftp Trivial File Transfer Protocol.
uudecode Decodifica i file preparati con uuencode per l'invio per posta elettronica.
uuencode Codifica i file contenenti caratteri binari per l'invio per posta elettronica.
vacation Risponde automaticamente ai messaggi di posta elettronica.

Confronto file
cmp Confronta due file, byte per byte.
comm Confronta gli elementi di due file ordinati.
diff Confronta sue file, linea per linea.
diff3 Confronta tre file.

Gestione file
cat Concatena i file o li visualizza.
chfn Cambia le informazioni utente per finger, posta elettronica, ecc.
cksum Calcola la checksum.
chmod Modifica le modalità di accesso ai file.
chsh Cambia la shell di login.
cp Copia file.
csplit Spezza i file in posizioni specifiche.
dd Effettua la copia file da e verso dischi in formato raw.
file Determina il tipo di un file.
head Mostra le prime linee di un file.
less Visualizza i file una schermata alla volta.
ln Crea degli alias per i nomi dei file.
ls Elenca file o directory.
merge Unisce le modifiche di diversi file.
mkdir Crea una directory.
more Visualizza i file una schermata alla volta.
mv Sposta o rinomina file o directory.
newgrp Cambia il gruppo corrente.
pwd Visualizza la directory corrente.
rcp Copia file su un sistema remoto.
rm Elimina file.
rmdir Elimina directory.
tail Mostra le ultime linee di un file.
split Suddivide i file in modo uniforme.
wc Conta righe, parole e caratteri.

Stampa
lpq Mostra lo stato dei lavori di stampa.
lpr Invia alla stampante.
lprm Elimina un lavoro di stampa.
lpstat Ottiene lo stato della stampante.
pr Formatta e impagina per la stampa.

Programmazione
ar Crea aggiorna i file di libreria.
as Genera il file oggetto.
bison Genera tabelle di parsing.
cpp Effettua il preprocessing del codice C.
flex Analizzatore lessicale.
g++ Compilatore C++ GNU.
gcc Compilatore C GNU.
ld Editor di link (link editor).
m4 Elaboratore di macro.
make Crea programmi.
ranlib Rigenera la tabella dei simboli dell'archivio.
rpcgen Traduce il codice RPC in codice C.
yacc Genera tabelle di parsing.

Manutenzione dei Programmi
cvs Gestisce diverse versioni (revisioni) di file sorgente.
etags Genera liste di simboli da utilizzare con l'editor Emacs.
gctags Genera liste di simboli da utilizzare con vi.
gdb Debugger GNU.
gprof Visualizza dati di profiling di file oggetto.
imake Genera makefile da utilizzare con make.
make Serve per la manutenzione, l'aggiornamento e la rigenerazione di programmi e file correlati.
nm Visualizza la tabella dei simboli di file oggetto.
patch Applica patch al codice sorgente.
rcs Gestisce diverse versioni (revisioni) di file sorgente.
size Stampa le dimensioni di un file oggetto in byte.
strace Traccia le chiamate e i segnali del sistema.
strip Elimina simboli di un file oggetto.

Ricerca
apropos Cerca argomenti nelle pagine di manuale.
egrep Versione estesa di grep.
fgrep Cerca stringhe di testo letterali nei file.
find Cerca nomi di file nel sistema.
grep Cerca pattern di testo nei file.
strings Cerca pattern di testo nei file binari.
whereis Comando di ricerca.

Programmazione shell
echo Riproduce nell'output gli argomenti indicati sulla linea di comando.
expr Esegue operazioni aritmetiche e confronti.
printf Formatta e stampa gli argomenti sulla linea di comando.
sleep Fa una pausa durante l'elaborazione.
test Verifica una condizione.

Memorizzazione
bzip2 Comprime i file per liberare spazio.
cpio Crea e scompatta gli archivi di file.
gunzip Espande i file compressi (.gz e.Z).
gzip Comprime i file per liberare spazio.
shar Crea un archivio di shell.
tar Copia file su o ripristina file da un supporto di archiviazione.
zcat Visualizza il contenuto di file compressi.

Stato del sistema
at Esegue comandi in un secondo momento.
atq Mostra i lavori messi in coda da at.
atrm Rimuove i lavori messi in coda da at.
chgrp Cambia il gruppo di un file.
chown Cambia il proprietario di un file.
crontab Automatizza i comandi.
date Visualizza o imposta la data.
df Mostra lo spazio libero su disco.
du Mostra l'uso del disco.
env Mostra le variabili d'ambiente.
finger Visualizza informazioni sugli utenti.
kill Termina un comando in esecuzione.
printenv Mostra le variabili d'ambiente.
ps Mostra i processi.
stty Imposta o visualizza le impostazioni di terminale.
who Mostra chi è connesso.

Elaborazione di testo
col Elabora i caratteri di controllo.
cut Seleziona le colonne da visualizzare.
ex Un editor di linee che sta sotto vi.
expand Converte i tab in spazi.
fmt Produce linee di lunghezza più o meno uniforme.
fold Interrompe le righe.
gawk Elabora liee o record uno alla volta.
ghostscript Visualizza file PostScript o PDF.
groff Formatta l'input di troff.
ispell Controlla l'ortografia interattivamente.
join Unisce diverse colonne in un database.
paste Unisce colonne o ne scambia l'ordine.
rev Visualizza le linee in ordine diverso.
sed Editor di testo non interattivo.
sort Ordina o unisce file.
tac Visualizza le linee in ordine inverso.
tr Traduce (ridefinisce) caratteri)
uniq Trova le linee ripetute o quelle uniche in un file.
xargs Elabora molti argomenti in porzioni maneggevoli.
vi Editor di testo visuale.

Comandi vari
banner Crea dei poster a partire da parole.
bc Calcolatrice di precisione arbitraria.
cal Visualizza il calendario.
clear Pulisce lo schermo.
man Fornisce informazioni su un comando.
nice Riduce la priorità di un lavoro.
nohup Mantiene in esecuzione un lavoro dopo la disconnessione.
passwd Imposta la password di login.
script Produce una trascrizione della sessione di login.
su Permette di diventare superutente.
tee Memorizza l'output in un file e contemporaneamente lo invia allo schermo
which Visualizza il percorso comando.

Gestione dell'orologio di sistema
hwclock Gestisce l'orologio hardware.
netdate Imposta l'orologio sincronizzandolo con quello dell'host.
rdate Gestisce il server di data/ora.
zdump Stampa l'elenco dei fusi orari.
zic Crea i file di informazioni per la conversione di informazioni di tipo data/ora.

Daemon
apmd Daemon di Advanced Power Management.
bootpd Daemon Internet Boot Protocol.
fingerd Daemon Finger.
ftpd Daemon File Transfer Protocol.
gated Gestisce le tabelle di routing tra reti differenti.
identd Identifica l'utente che sta eseguendo un processo TCP/IP.
imapd Daemon del server di posta elettronica IMAP.
inetd Daemon per i servizi Internet.
kerneld Fornisce servizi di caricamento automatico di moduli del kernel.
klogd Gestisce syslogd.
lpd Daemon per la stampante.
mountd Server per le richieste di mount su NFS.
named Server per i nomi di dominio Internet.
nfsd Daemon NFS.
pop2d Server POP.
pop3d Server POP.
powerd Monitorizza una connessione UPS.
pppd Gestisce le connessioni di rete con protocollo punto-punto (Point to Point Protocol, in breve PPP).
rdistd Server per la distribuzione remota di programmi.
rexecd Server per l'esecuzione remota di programmi.
rlogind Server rlogin.
routed Daemon di routing.
rshd Server di shell remota.
rwhod Server remoto per who (rwho).
syslogd Daemon per il logging del sistema.
talkd Daemon di talk.
tcpd Daemon per la rete TCP.
tftpd Daemon Trivial File Transfer Protocol.
update Daemon per il flush dei buffer.
ypbind Processo NIS binder.
yppasswdd Server per la modifica di password NIS.
ypserv Server dei processi NIS.

Hardware
agetty Avvia la sessione utente al terminale.
arp Gestisce la cache ARP.
cardctl Controlla le schede PCMCIA.
cardmgr Daemon del gestore di schede PCMCIA.
cfdisk Gestisce le partizioni del disco (interfaccia grafica).
fdisk Gestisce le partizioni del disco.
getty Avvia la sessione utente al terminale.
kbdrate Gestisce la frequenza di ripetizione della tastiera.
ramsize Stampa informazioni riguardanti un disco RAM.
setserial Imposta informazioni per la porta seriale.
slattach Utilizza linee seriali come interfacce di rete.

Informazioni sull'host
arch Stampa l'architettura della macchina.
dnsdomainname Stampa il nome di dominio DNS.
domainname Stampa il nome di dominio NIS.
free Stampa l'uso della memoria.
host Stampa informazioni sull'host e sul fuso orario.
hostname Stampa o imposta il nome dell'host.
nslookup Interroga i server di dominio di Internet.
uname Stampa informazioni sull'host.

Installazione
cpio Copia file di archivio.
install Copia file in particolari locazioni offrendo l'accesso agli utenti ed imposta le autorizzazioni.
rdist Distribuisce file su sistemi remoti.
tar Copia file su o ripristina file da un supporto di archiviazione.

Posta elettronica
fetchmail Legge posta elettronica da server remoti.
formail Converte l'input in un formato compatibile con la posta elettronica.
mailq Stampa un riepilogo della coda di posta.
makemap Aggiorna le mappe del database per sendmail.
rmail Gestisce posta elettronica uucp.
sendmail Invia e riceve posta elettronica.

Gesione dei filesystem
debugfs Permette il debug di filesystem extfs
dosfsck Verifica e corregge problemi su filesystem DOS or VFAT.
dumpe2fs Stampa informazioni riguardanti il superblock e i gruppi di blocchi.
e2fsck Verifica e corregge problemi su filesystem di tipo Second Extended Filesystem.
fdformat Formatta il floppy disk.
fsck Verifica e corregge problemi su filesystem.
fsck.minix Verifica e corregge problemi su filesystem MINIX.
fuser Elenca i processi che utilizzano un determinato filesystem.
mke2fs Crea un nuovo filesystem di tipo Second Extended Filesystem.
mkfs Crea un nuovo filesystem.
mkfs.ext2 Altro nome per mke2fs.
mkfs.minix Crea un nuovo filesystem MINIX.
mklost+found Crea una directory lost+found.
mkraid Imposta un dispositivo RAID.
mkswap Permette di definire lo spazio di swap.
mount Monta un filesystem.
raidstart Attiva un dispositivo RAID.
raidstop Disattiva un dispositivo RAID.
rdev Descrive o modifica impostazioni per il filesystem root.
rootflags Elenca o imposta i flag utilizzati per montare il filesystem root.
showmount Elenca le directory esportate.
swapdev Visualizza o imposta i flag utilizzati per montare il filesystem root.
swapoff Smette di utilizzare un dispositivo per lo swapping.
swapon Inizia ad utilizzare un dispositivo per lo swapping.
sync Scrive i buffer di un filesystem sul disco.
tune2fs Gestisce filesystem di tipo Second Extended Filesystem.
umount smonta un filesystem.

Gestione del Kernel
depmod Crea un elenco di dipendenze del modulo
insmod Installa un nuovo modulo del kernel
lsmod Elenca i moduli del kernel
modprobe Carica un nuovo modulo assieme ai relativi moduli dipendendi
rmmod Rimuove un modulo

Gestione della Rete
dip Stabilisce connessioni IPdi tipo dial-up
gdc Amministra il daemon di routing gated
ifconfig Gestisce le interfacce di rete
ipchains Amministra i servizi di firewall (kernel 2.2.x)
iptables Amministra i servizi di firewall (kernel 2.4.x)
named Traduce i nomi di dominio in IP e viceversa
netstat Visualizza lo stato di rete
portmap Effettua il mapping dei daemon sulle porte
rarp Gestisce la tabella di RARP
route Gestisce la tabella di routing
routed Mantiene aggiornate in modo dinamico le tabelle di routing
rpcinfo Fornisce informazioni su RPC
ruptime Mostra da quanto tempo un sistema remoto è attivo
rwho Mostra chi è connesso a un sistema remoto
systat Mostra lo stato dei sistemi remoti
traceroute Traccia un percorso (route) di rete verso un host remoto

Amministrazione del NIS
domainname Imposta o visualizza il nome del dominio NIS corrente
makedbm Rigenera Database NIS
ypbind Si connette ad un server NIS
ypcat Stampa i valori contenuti in un database NIS
ypchfn Cambia le informazioni utente contenute in un database NIS per finger, posta elettronica ecc.
ypchsh Modifica la shell di login di un utente in un database NIS
ypinit Crea un nuovo database NIS
ypmatch Stampa il valore di una o più chiavi NIS
yppasswd Modifica la password di un utente in un database NIS
yppasswdd Aggiorna un database NIS dopo l'esecuzione del comando yppasswd
yppoll Determina la versione di un mapping NIS di un server NIS
yppush Distribuisce un mapping NIS
ypserv Daemon del server NIS
ypset Punta ypbind a un server specifico
ypwhich Visualizza il nome di un server NIS o di un map master
ypxfr Trasferisce un database NIS da un server all'host locale

Stampa
lpc Controlla la stampante di linea
tunelp Permette di calibrare i parametri della stampante

Sicurezza e Integrazione dei sistemi
chroot Modifica la directory di root
badblocks Ricerca blocchi difettosi

Avvio e Arresto del sistema
bootpd Daemon Internet Boot Protocol
bootpgw Gateway Internet Boot Protocol
bootptest Verifica il funzionamento di bootpd
halt Arresta il sistema
init Cambia il runlevel
reboot Arresta il sistema e poi lo riavvia
runlevel Stampa il runlevel del sistema
shutdown Arresta il sistema in modo sicuro
telinit Modifica il runlevel corrente
uptime Visualizza il tempo di funzionamento (uptime) delle macchine locali

Attività del sistema e gestione dei processi
fuser Identifica i processi che stanno utilizzando un file o un filesystem
psupdate Aggiorna /boot/psupdate
renice Modifica la priorità dei processi in esecuzione
top Mostra i processi
Utenti
chpasswd Modifica più password
groupadd Aggiunge un nuovo gruppo
groupdel Elimina un gruppo
groupmod Modifica gruppi
grpck Verifica l'integrità del file system relativi ai gruppi
grpconv Converte un file di gruppo in un file di gruppo shadow
lastlog Genera un rapporto con l'ora dell'ultimo accesso dell'utente
newusers Aggiunge un nuovo utente con un procedura batch
pwck Verifica l'integrità dei file di sistema relativi alle password
pwconv Converte un file di password in password shadow
rusers Stampa informazioni relative ai computer remoti nello stile di who
rwall Invia un messaggio agli utenti remoti
useradd Aggiunge un nuovo utente
userdel Elimina un utente e la sua home directory
uermod Modifica le informazioni dell'utente
w Elenca gli utenti connessi
wall Scrive a tutti gli utenti
whoami Mostra le modalità di collegamento dell'utente che immette il comando

Comandi Vari
cron Pianifica comandi permettendo di avviarne l'esecuzione in date e ore stabilite
dmesg Stampa messaggi di avvio una volta che il sistema è avviato
ldconfig Aggiorna i collegamenti alle librerie ed effettua il caching
logger Invia messaggi al logger di sistema
logrotate Comprime i log di sistema e ne gestice la rotazione
rstat Visualizza lo stato del sistema dell'host
run-parts Esegue tutti gli script contenuti in una directory

Comandi di amministrazione TCP/IP
ftpd Server per il trasferimento di file
gated Gestisce le tabelle di routing tra reti differenti
host Stampa informazionisull'host e sul fuso orario
ifconfig Configura i parametri per le interfacce di rete
named Traduce i nomi di dominio in indirizzi ip e viceversa
netstat Visualizza lo stato di rete
nslookup Interroga i server di nomi di dominio
ping Verifica se un host remoto è raggiungibile via rete
pppd Crea connessioni seriali PPP
rdate Invia una notifica al server di data/ora che la data è cambiata
route Gestisce le tabelle di routing
routed Mantiene aggiornate in maniera dinamica le tebelle di routing
slattach Utilizza linee seriali come interfacce di rete
telnetd Server per sessioni Telnet da host remoti
tftpd Server per un insieme ristretto di trasferimenti di file

Comandi di amministrazione per NFS e NIS
domainname Imposta o visualizza il nome del dominio NIS corrente
makedbm Rigenera il database NIS
portmap Mapper di porte DARPA verso numeri di programmi RPC
rpcinfo Fornisce di informazioni su RPC
ypbind Si connette ad un server NIS
ypcat Stampa i valori contenuti in un database NIS
ypchfn Cambia le informazioni utente contenute in un database NIS per finger, posta elettronica ecc.
ypchsh Modifica la shell di login di un utente in un database NIS
ypinit Crea un nuovo database NIS
ypmatch Stampa il valore di una o più chiavi NIS
yppasswd Modifica la password di un utente in un database NIS
yppasswdd Aggiorna un database NIS dopo l'esecuzione del comando yppasswd
yppoll Determina la versione di un mapping NIS di un server NIS
yppush Distribuisce un mapping NIS
ypserv Daemon del server NIS
ypset Punta ypbind a un server specifico
ypwhich Visualizza il nome di un server NIS o di un map master
ypxfr Trasferisce un database NIS da un server all'host locale
