Elenco comandi Linux

12/07/2011
Ecco la lista ufficiale dei comandi di Linux presa dal libro sulla guida all' utilizzo.
|Comunicazione
|ftp
|File Transfer Protocol.
|login
|Accesso.
|rlogin
|Accesso a un sistema remoto.
|rsh
|Esegue una shell o un singolo comando su un sistema remoto.
|talk
|Permette di scambiare messaggi in maniera interattiva con altri terminali.
|telnet
|Connette ad un altro sistema.
|tftp
|Trivial File Transfer Protocol.
|uudecode
|Decodifica i file preparati con uuencode per l'invio per posta elettronica.
|uuencode
|Codifica i file contenenti caratteri binari per l'invio per posta elettronica.
|vacation
|Risponde automaticamente ai messaggi di posta elettronica.
|
Confronto file
|cmp
|Confronta due file, byte per byte.
|comm
|Confronta gli elementi di due file ordinati.
|diff
|Confronta sue file, linea per linea.
|diff3
|Confronta tre file.
|
Gestione file
|cat
|Concatena i file o li visualizza.
|chfn
|Cambia le informazioni utente per finger, posta elettronica, ecc.
|cksum
|Calcola la checksum.
|chmod
|Modifica le modalità di accesso ai file.
|chsh
|Cambia la shell di login.
|cp
|Copia file.
|csplit
|Spezza i file in posizioni specifiche.
|dd
|Effettua la copia file da e verso dischi in formato raw.
|file
|Determina il tipo di un file.
|head
|Mostra le prime linee di un file.
|less
|Visualizza i file una schermata alla volta.
|ln
|Crea degli alias per i nomi dei file.
|ls
|Elenca file o directory.
|merge
|Unisce le modifiche di diversi file.
|mkdir
|Crea una directory.
|more
|Visualizza i file una schermata alla volta.
|mv
|Sposta o rinomina file o directory.
|newgrp
|Cambia il gruppo corrente.
|pwd
|Visualizza la directory corrente.
|rcp
|Copia file su un sistema remoto.
|rm
|Elimina file.
|rmdir
|Elimina directory.
|tail
|Mostra le ultime linee di un file.
|split
|Suddivide i file in modo uniforme.
|wc
|Conta righe, parole e caratteri.
|
Stampa
|lpq
|Mostra lo stato dei lavori di stampa.
|lpr
|Invia alla stampante.
|lprm
|Elimina un lavoro di stampa.
|lpstat
|Ottiene lo stato della stampante.
|pr
|Formatta e impagina per la stampa.
|
Programmazione
|ar
|Crea aggiorna i file di libreria.
|as
|Genera il file oggetto.
|bison
|Genera tabelle di parsing.
|cpp
|Effettua il preprocessing del codice C.
|flex
|Analizzatore lessicale.
|g++
|Compilatore C++ GNU.
|gcc
|Compilatore C GNU.
|ld
|Editor di link (link editor).
|m4
|Elaboratore di macro.
|make
|Crea programmi.
|ranlib
|Rigenera la tabella dei simboli dell'archivio.
|rpcgen
|Traduce il codice RPC in codice C.
|yacc
|Genera tabelle di parsing.
|
Manutenzione dei Programmi
|cvs
|Gestisce diverse versioni (revisioni) di file sorgente.
|etags
|Genera liste di simboli da utilizzare con l'editor Emacs.
|gctags
|Genera liste di simboli da utilizzare con vi.
|gdb
|Debugger GNU.
|gprof
|Visualizza dati di profiling di file oggetto.
|imake
|Genera makefile da utilizzare con make.
|make
|Serve per la manutenzione, l'aggiornamento e la rigenerazione di programmi e file correlati.
|nm
|Visualizza la tabella dei simboli di file oggetto.
|patch
|Applica patch al codice sorgente.
|rcs
|Gestisce diverse versioni (revisioni) di file sorgente.
|size
|Stampa le dimensioni di un file oggetto in byte.
|strace
|Traccia le chiamate e i segnali del sistema.
|strip
|Elimina simboli di un file oggetto.
|
Ricerca
|apropos
|Cerca argomenti nelle pagine di manuale.
|egrep
|Versione estesa di grep.
|fgrep
|Cerca stringhe di testo letterali nei file.
|find
|Cerca nomi di file nel sistema.
|grep
|Cerca pattern di testo nei file.
|strings
|Cerca pattern di testo nei file binari.
|whereis
|Comando di ricerca.
|
Programmazione shell
|echo
|Riproduce nell'output gli argomenti indicati sulla linea di comando.
|expr
|Esegue operazioni aritmetiche e confronti.
|printf
|Formatta e stampa gli argomenti sulla linea di comando.
|sleep
|Fa una pausa durante l'elaborazione.
|test
|Verifica una condizione.
|
Memorizzazione
|bzip2
|Comprime i file per liberare spazio.
|cpio
|Crea e scompatta gli archivi di file.
|gunzip
|Espande i file compressi (.gz e.Z).
|gzip
|Comprime i file per liberare spazio.
|shar
|Crea un archivio di shell.
|tar
|Copia file su o ripristina file da un supporto di archiviazione.
|zcat
|Visualizza il contenuto di file compressi.
|
Stato del sistema
|at
|Esegue comandi in un secondo momento.
|atq
|Mostra i lavori messi in coda da at.
|atrm
|Rimuove i lavori messi in coda da at.
|chgrp
|Cambia il gruppo di un file.
|chown
|Cambia il proprietario di un file.
|crontab
|Automatizza i comandi.
|date
|Visualizza o imposta la data.
|df
|Mostra lo spazio libero su disco.
|du
|Mostra l'uso del disco.
|env
|Mostra le variabili d'ambiente.
|finger
|Visualizza informazioni sugli utenti.
|kill
|Termina un comando in esecuzione.
|printenv
|Mostra le variabili d'ambiente.
|ps
|Mostra i processi.
|stty
|Imposta o visualizza le impostazioni di terminale.
|who
|Mostra chi è connesso.
|
Elaborazione di testo
|col
|Elabora i caratteri di controllo.
|cut
|Seleziona le colonne da visualizzare.
|ex
|Un editor di linee che sta sotto vi.
|expand
|Converte i tab in spazi.
|fmt
|Produce linee di lunghezza più o meno uniforme.
|fold
|Interrompe le righe.
|gawk
|Elabora liee o record uno alla volta.
|ghostscript
|Visualizza file PostScript o PDF.
|groff
|Formatta l'input di troff.
|ispell
|Controlla l'ortografia interattivamente.
|join
|Unisce diverse colonne in un database.
|paste
|Unisce colonne o ne scambia l'ordine.
|rev
|Visualizza le linee in ordine diverso.
|sed
|Editor di testo non interattivo.
|sort
|Ordina o unisce file.
|tac
|Visualizza le linee in ordine inverso.
|tr
|Traduce (ridefinisce) caratteri)
|uniq
|Trova le linee ripetute o quelle uniche in un file.
|xargs
|Elabora molti argomenti in porzioni maneggevoli.
|vi
|Editor di testo visuale.
|
Comandi vari
|banner
|Crea dei poster a partire da parole.
|bc
|Calcolatrice di precisione arbitraria.
|cal
|Visualizza il calendario.
|clear
|Pulisce lo schermo.
|man
|Fornisce informazioni su un comando.
|nice
|Riduce la priorità di un lavoro.
|nohup
|Mantiene in esecuzione un lavoro dopo la disconnessione.
|passwd
|Imposta la password di login.
|script
|Produce una trascrizione della sessione di login.
|su
|Permette di diventare superutente.
|tee
|Memorizza l'output in un file e contemporaneamente lo invia allo schermo
|which
|Visualizza il percorso comando.
|
Gestione dell'orologio di sistema
|hwclock
|Gestisce l'orologio hardware.
|netdate
|Imposta l'orologio sincronizzandolo con quello dell'host.
|rdate
|Gestisce il server di data/ora.
|zdump
|Stampa l'elenco dei fusi orari.
|zic
|Crea i file di informazioni per la conversione di informazioni di tipo data/ora.
|
Daemon
|apmd
|Daemon di Advanced Power Management.
|bootpd
|Daemon Internet Boot Protocol.
|fingerd
|Daemon Finger.
|ftpd
|Daemon File Transfer Protocol.
|gated
|Gestisce le tabelle di routing tra reti differenti.
|identd
|Identifica l'utente che sta eseguendo un processo TCP/IP.
|imapd
|Daemon del server di posta elettronica IMAP.
|inetd
|Daemon per i servizi Internet.
|kerneld
|Fornisce servizi di caricamento automatico di moduli del kernel.
|klogd
|Gestisce syslogd.
|lpd
|Daemon per la stampante.
|mountd
|Server per le richieste di mount su NFS.
|named
|Server per i nomi di dominio Internet.
|nfsd
|Daemon NFS.
|pop2d
|Server POP.
|pop3d
|Server POP.
|powerd
|Monitorizza una connessione UPS.
|pppd
|Gestisce le connessioni di rete con protocollo punto-punto (Point to Point Protocol, in breve PPP).
|rdistd
|Server per la distribuzione remota di programmi.
|rexecd
|Server per l'esecuzione remota di programmi.
|rlogind
|Server rlogin.
|routed
|Daemon di routing.
|rshd
|Server di shell remota.
|rwhod
|Server remoto per who (rwho).
|syslogd
|Daemon per il logging del sistema.
|talkd
|Daemon di talk.
|tcpd
|Daemon per la rete TCP.
|tftpd
|Daemon Trivial File Transfer Protocol.
|update
|Daemon per il flush dei buffer.
|ypbind
|Processo NIS binder.
|yppasswdd
|Server per la modifica di password NIS.
|ypserv
|Server dei processi NIS.
|
Hardware
|agetty
|Avvia la sessione utente al terminale.
|arp
|Gestisce la cache ARP.
|cardctl
|Controlla le schede PCMCIA.
|cardmgr
|Daemon del gestore di schede PCMCIA.
|cfdisk
|Gestisce le partizioni del disco (interfaccia grafica).
|fdisk
|Gestisce le partizioni del disco.
|getty
|Avvia la sessione utente al terminale.
|kbdrate
|Gestisce la frequenza di ripetizione della tastiera.
|ramsize
|Stampa informazioni riguardanti un disco RAM.
|setserial
|Imposta informazioni per la porta seriale.
|slattach
|Utilizza linee seriali come interfacce di rete.
|
Informazioni sull'host
|arch
|Stampa l'architettura della macchina.
|dnsdomainname
|Stampa il nome di dominio DNS.
|domainname
|Stampa il nome di dominio NIS.
|free
|Stampa l'uso della memoria.
|host
|Stampa informazioni sull'host e sul fuso orario.
|hostname
|Stampa o imposta il nome dell'host.
|nslookup
|Interroga i server di dominio di Internet.
|uname
|Stampa informazioni sull'host.
|
Installazione
|cpio
|Copia file di archivio.
|install
|Copia file in particolari locazioni offrendo l'accesso agli utenti ed imposta le autorizzazioni.
|rdist
|Distribuisce file su sistemi remoti.
|tar
|Copia file su o ripristina file da un supporto di archiviazione.
|
Posta elettronica
|fetchmail
|Legge posta elettronica da server remoti.
|formail
|Converte l'input in un formato compatibile con la posta elettronica.
|mailq
|Stampa un riepilogo della coda di posta.
|makemap
|Aggiorna le mappe del database per sendmail.
|rmail
|Gestisce posta elettronica uucp.
|sendmail
|Invia e riceve posta elettronica.
|
Gesione dei filesystem
|debugfs
|Permette il debug di filesystem extfs
|dosfsck
|Verifica e corregge problemi su filesystem DOS or VFAT.
|dumpe2fs
|Stampa informazioni riguardanti il superblock e i gruppi di blocchi.
|e2fsck
|Verifica e corregge problemi su filesystem di tipo Second Extended Filesystem.
|fdformat
|Formatta il floppy disk.
|fsck
|Verifica e corregge problemi su filesystem.
|fsck.minix
|Verifica e corregge problemi su filesystem MINIX.
|fuser
|Elenca i processi che utilizzano un determinato filesystem.
|mke2fs
|Crea un nuovo filesystem di tipo Second Extended Filesystem.
|mkfs
|Crea un nuovo filesystem.
|mkfs.ext2
|Altro nome per mke2fs.
|mkfs.minix
|Crea un nuovo filesystem MINIX.
|mklost+found
|Crea una directory lost+found.
|mkraid
|Imposta un dispositivo RAID.
|mkswap
|Permette di definire lo spazio di swap.
|mount
|Monta un filesystem.
|raidstart
|Attiva un dispositivo RAID.
|raidstop
|Disattiva un dispositivo RAID.
|rdev
|Descrive o modifica impostazioni per il filesystem root.
|rootflags
|Elenca o imposta i flag utilizzati per montare il filesystem root.
|showmount
|Elenca le directory esportate.
|swapdev
|Visualizza o imposta i flag utilizzati per montare il filesystem root.
|swapoff
|Smette di utilizzare un dispositivo per lo swapping.
|swapon
|Inizia ad utilizzare un dispositivo per lo swapping.
|sync
|Scrive i buffer di un filesystem sul disco.
|tune2fs
|Gestisce filesystem di tipo Second Extended Filesystem.
|umount
|smonta un filesystem.
|
Gestione del Kernel
|depmod
|Crea un elenco di dipendenze del modulo
|insmod
|Installa un nuovo modulo del kernel
|lsmod
|Elenca i moduli del kernel
|modprobe
|Carica un nuovo modulo assieme ai relativi moduli dipendendi
|rmmod
|Rimuove un modulo
|
Gestione della Rete
|dip
|Stabilisce connessioni IPdi tipo dial-up
|gdc
|Amministra il daemon di routing gated
|ifconfig
|Gestisce le interfacce di rete
|ipchains
|Amministra i servizi di firewall (kernel 2.2.x)
|iptables
|Amministra i servizi di firewall (kernel 2.4.x)
|named
|Traduce i nomi di dominio in IP e viceversa
|netstat
|Visualizza lo stato di rete
|portmap
|Effettua il mapping dei daemon sulle porte
|rarp
|Gestisce la tabella di RARP
|route
|Gestisce la tabella di routing
|routed
|Mantiene aggiornate in modo dinamico le tabelle di routing
|rpcinfo
|Fornisce informazioni su RPC
|ruptime
|Mostra da quanto tempo un sistema remoto è attivo
|rwho
|Mostra chi è connesso a un sistema remoto
|systat
|Mostra lo stato dei sistemi remoti
|traceroute
|Traccia un percorso (route) di rete verso un host remoto
|
Amministrazione del NIS
|domainname
|Imposta o visualizza il nome del dominio NIS corrente
|makedbm
|Rigenera Database NIS
|ypbind
|Si connette ad un server NIS
|ypcat
|Stampa i valori contenuti in un database NIS
|ypchfn
|Cambia le informazioni utente contenute in un database NIS per finger, posta elettronica ecc.
|ypchsh
|Modifica la shell di login di un utente in un database NIS
|ypinit
|Crea un nuovo database NIS
|ypmatch
|Stampa il valore di una o più chiavi NIS
|yppasswd
|Modifica la password di un utente in un database NIS
|yppasswdd
|Aggiorna un database NIS dopo l'esecuzione del comando yppasswd
|yppoll
|Determina la versione di un mapping NIS di un server NIS
|yppush
|Distribuisce un mapping NIS
|ypserv
|Daemon del server NIS
|ypset
|Punta ypbind a un server specifico
|ypwhich
|Visualizza il nome di un server NIS o di un map master
|ypxfr
|Trasferisce un database NIS da un server all'host locale
|
Stampa
|lpc
|Controlla la stampante di linea
|tunelp
|Permette di calibrare i parametri della stampante
|
Sicurezza e Integrazione dei sistemi
|chroot
|Modifica la directory di root
|badblocks
|Ricerca blocchi difettosi
|
Avvio e Arresto del sistema
|bootpd
|Daemon Internet Boot Protocol
|bootpgw
|Gateway Internet Boot Protocol
|bootptest
|Verifica il funzionamento di bootpd
|halt
|Arresta il sistema
|init
|Cambia il runlevel
|reboot
|Arresta il sistema e poi lo riavvia
|runlevel
|Stampa il runlevel del sistema
|shutdown
|Arresta il sistema in modo sicuro
|telinit
|Modifica il runlevel corrente
|uptime
|Visualizza il tempo di funzionamento (uptime) delle macchine locali
|
Attività del sistema e gestione dei processi
|fuser
|Identifica i processi che stanno utilizzando un file o un filesystem
|psupdate
|Aggiorna /boot/psupdate
|renice
|Modifica la priorità dei processi in esecuzione
|top
|Mostra i processi
|Utenti
|chpasswd
|Modifica più password
|groupadd
|Aggiunge un nuovo gruppo
|groupdel
|Elimina un gruppo
|groupmod
|Modifica gruppi
|grpck
|Verifica l'integrità del file system relativi ai gruppi
|grpconv
|Converte un file di gruppo in un file di gruppo shadow
|lastlog
|Genera un rapporto con l'ora dell'ultimo accesso dell'utente
|newusers
|Aggiunge un nuovo utente con un procedura batch
|pwck
|Verifica l'integrità dei file di sistema relativi alle password
|pwconv
|Converte un file di password in password shadow
|rusers
|Stampa informazioni relative ai computer remoti nello stile di who
|rwall
|Invia un messaggio agli utenti remoti
|useradd
|Aggiunge un nuovo utente
|userdel
|Elimina un utente e la sua home directory
|uermod
|Modifica le informazioni dell'utente
|w
|Elenca gli utenti connessi
|wall
|Scrive a tutti gli utenti
|whoami
|Mostra le modalità di collegamento dell'utente che immette il comando
|
Comandi Vari
|cron
|Pianifica comandi permettendo di avviarne l'esecuzione in date e ore stabilite
|dmesg
|Stampa messaggi di avvio una volta che il sistema è avviato
|ldconfig
|Aggiorna i collegamenti alle librerie ed effettua il caching
|logger
|Invia messaggi al logger di sistema
|logrotate
|Comprime i log di sistema e ne gestice la rotazione
|rstat
|Visualizza lo stato del sistema dell'host
|run-parts
|Esegue tutti gli script contenuti in una directory
|
Comandi di amministrazione TCP/IP
|ftpd
|Server per il trasferimento di file
|gated
|Gestisce le tabelle di routing tra reti differenti
|host
|Stampa informazionisull'host e sul fuso orario
|ifconfig
|Configura i parametri per le interfacce di rete
|named
|Traduce i nomi di dominio in indirizzi ip e viceversa
|netstat
|Visualizza lo stato di rete
|nslookup
|Interroga i server di nomi di dominio
|ping
|Verifica se un host remoto è raggiungibile via rete
|pppd
|Crea connessioni seriali PPP
|rdate
|Invia una notifica al server di data/ora che la data è cambiata
|route
|Gestisce le tabelle di routing
|routed
|Mantiene aggiornate in maniera dinamica le tebelle di routing
|slattach
|Utilizza linee seriali come interfacce di rete
|telnetd
|Server per sessioni Telnet da host remoti
|tftpd
|Server per un insieme ristretto di trasferimenti di file
|
Comandi di amministrazione per NFS e NIS
|domainname
|Imposta o visualizza il nome del dominio NIS corrente
|makedbm
|Rigenera il database NIS
|portmap
|Mapper di porte DARPA verso numeri di programmi RPC
|rpcinfo
|Fornisce di informazioni su RPC
|ypbind
|Si connette ad un server NIS
|ypcat
|Stampa i valori contenuti in un database NIS
|ypchfn
|Cambia le informazioni utente contenute in un database NIS per finger, posta elettronica ecc.
|ypchsh
|Modifica la shell di login di un utente in un database NIS
|ypinit
|Crea un nuovo database NIS
|ypmatch
|Stampa il valore di una o più chiavi NIS
|yppasswd
|Modifica la password di un utente in un database NIS
|yppasswdd
|Aggiorna un database NIS dopo l'esecuzione del comando yppasswd
|yppoll
|Determina la versione di un mapping NIS di un server NIS
|yppush
|Distribuisce un mapping NIS
|ypserv
|Daemon del server NIS
|ypset
|Punta ypbind a un server specifico
|ypwhich
|Visualizza il nome di un server NIS o di un map master
|ypxfr
|Trasferisce un database NIS da un server all'host locale
