Backup e compattazione del registro di sistema

Redazione Avatar

di Redazione

12/07/2011

Vediamo ora come fare un backup del registro di sistema, cosa che potrebbe tornare utile se ad esempio eliminiamo una voce fondamentale.

Usiamo questo software:

Software: Erunt
Lingua: Italiano
Note: Non necessita di installazione
Peso: 570 Kb (compreso Ntregopt)

Erunt ci serve per fare il backup mentre Ntregopt per compattare il registro. Dopo aver fatto questo, il pc, sarà decisamente più veloce.

