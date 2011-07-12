Backup e compattazione del registro di sistema
di Redazione
12/07/2011
Vediamo ora come fare un backup del registro di sistema, cosa che potrebbe tornare utile se ad esempio eliminiamo una voce fondamentale.
Usiamo questo software:
Software: Erunt
Lingua: Italiano
Note: Non necessita di installazione
Peso: 570 Kb (compreso Ntregopt)
Erunt ci serve per fare il backup mentre Ntregopt per compattare il registro. Dopo aver fatto questo, il pc, sarà decisamente più veloce.
Articolo Precedente
Elenco comandi Linux
Articolo Successivo
Domani Anonymous pubblicherà alcune notizie "scottanti"
Redazione